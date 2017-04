Vivers: Msza św. Krzyżma w Vivers z abp Skworcem

Od późnych godzin wieczornych Niedzieli Palmowej abp Wiktor Skworc przebywa z oficjalną wizytą duszpasterską w diecezji Viviers, położonej w południowo-wschodniej części Francji, m.in. sprawował tam Mszę św. Krzyżma.

– Dziękuję za zaproszenie skierowane do mnie przez bp. Jana-Ludwika Balsę – mówi metropolita katowicki. – W zeszłym roku wspólnie z grupą młodych diecezjan gościłem w jednej z parafii archidiecezji katowickiej, tuż przed Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie. Dziś, w Wielki Wtorek mogłem przeżywać razem z nimi, a także w jedności z księżmi i wiernymi diecezji Viviers Mszę Krzyżma Świętego – dodał.

Bp Balsa objął posługę pasterską w diecezji Viviers niespełna dwa lata temu. Jest jej 104 biskupem. – Terytorium mojej diecezji, zamieszkiwane przez ok. 300 tys. osób, jest dwukrotnie większe od archidiecezji katowickiej – zaznaczył. – Podzielono je na 22 sektory duszpasterskie. Niestety, wiernym służy zaledwie 24 księży. Połowa spośród nich przekroczyła 65. rok życia. Kilkudziesięciu doczekało wieku emerytalnego. Podczas Mszy Krzyżma Świętego świętowali jubileusze: 60. i 65. rocznice święceń kapłańskich. Od dziesięciu lat seminarium świeci pustkami.

Dlatego nie może dziwić fakt, że bp Balsa skierował do abp. Skworca, metropolity katowickiego oficjalną prośbę. W obecności zgromadzonych w katedrze św. Wincentego wiernych i kapłanów powiedział: – Drogi księże arcybiskupie Wiktorze, z pewnością zauważyłeś, że Lud Boży z Viviers jest piękny, dobry i prawdziwy. Nie jesteśmy wprawdzie tak liczną wspólnotą jak Kościół katowicki, ale kochamy nasz lokalny Kościół taki jaki jest, ponieważ dał nam go sam Bóg. Najstarsi księża jubilaci mogliby o tym zaświadczyć. Niedawno pięciu młodych diecezjan odkryło Boże wezwanie do służby kapłańskiej. Przygotowują się do formacji seminaryjnej. To oznacza, że Kościół z Viviers rozbudza pragnienia młodych do służby innym.

Ponadto, bp Balsa zauważył, że w latach, które nadchodzą, będzie potrzebował współpracowników, którzy razem z nim podejmą nowe wezwania misyjne. – Dlatego, będąc pasterzem diecezji Viviers uroczyście proszę pasterza archidiecezji katowickiej o trzech księży z charyzmatem misyjnym jako fidei donum (dar wiary – przyp. red.) – wyznał. – My nie żebrzemy: pragniemy jedynie wymiany bogactw i doświadczenia; z jednej strony archidiecezja katowicka pozostanie nadal otwarta na świat; z drugiej, my będziemy mieli szansę wzbogacić się życiem innego Kościoła.

Metropolita katowicki od razu odniósł się do słów bp. Balsy. Stwierdził najpierw, że jednoczy nas wiara w jednego Boga, jedna Ewangelia i jeden Kościół, który ze swej natury jest misyjny. – Nie mam także zamiaru nikogo z was szokować statystykami. To prawda, że w archidiecezji katowickiej służy, niezależnie od wieku, ponad tysiąc księży, a zadania duszpasterskie realizują w ramach ponad 320 parafii – powiedział abp Wiktor Skworc. – Nam także nie brakuje trosk i kłopotów… Ale skoro jednoczy nas ten sam Duch Boży, to już w najbliższy czwartek – podczas Mszy Krzyżma Świętego w Katowicach – przekażę księżom apel bp. Balsy. Mam nadzieję, że znajdą się księża, którzy z wielkim zapałem wspólnie z wami podejmą posługę duszpasterską!