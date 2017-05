W Budapeszcie odbył się XI Światowy Kongres Rodzin

W Budapeszcie od 25 do 28 maja odbył się XI Światowy Kongres Rodzin (WCF). Patronat nad spotkaniem objął premier Węgier Victor Orban, a hasło Kongresu brzmiało: „Twórzmy narody przyjazne rodzinie: czyńmy rodzinę znowu silną”.

Węgierski purpurat zwrócił uwagę, że wobec dynamicznych zmian w kulturze, społeczeństwie i polityce instytucja rodziny pogrąża się w coraz większym kryzysie, a negatywne skutki tego rozwoju można odczuć nie tylko w demografii kraju, ale również w jakość życia ludzi oraz wychowaniu młodych pokoleń.

„Każde dążenie do budowy bardziej ludzkiego, braterskiego i siostrzanego świata opiera się przede wszystkim na rodzinie, która stanowi źródło wartości i model ludzkiego współżycia” – podkreślił kard. Erdö. Przypomniał, że w rodzinie człowiek uczy się zwracać uwagę na drugiego, aby mu pomóc, aby dzielić się z nim i składać ofiarę za niego w potrzebie. „Rodzina z reguły promuje i broni zwykle samooceny jednostki, a instytucja małżeństwa i rodziny jest z woli Bożej i powinna być na nowo odkrywana jako otwarta wspólnota miłości i życia” – powiedział prymas Węgier.

Na Kongres złożyło się wiele różnych wydarzeń m.in.: Budapesztańskie Forum Demograficzne, Forum Pro-Life „Jeden z nas”, Festiwal Rodzin „Niech żyje rodzina” oraz Światowe Forum Młodych Liderów. Kongres zakończyła wielka międzynarodowa parada rodzin, która przeszła ulicami Budapesztu spod budynku węgierskiego parlamentu na plac przed bazyliką św. Stefana.

Wśród osób obecnych na Kongresie byli przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki, liderzy organizacji pozarządowych, przedstawiciele różnych religii i wyznań z kilkudziesięciu krajów oraz rodziców i młodych. Byli m. in. prof. Allan Carlson, fundator Światowego Kongresu Rodzin i Braian S. Brown, prezydent International Organization for the Family, Christine de Marcellus de Vollmer z Wenezueli, konsultorka Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, Alberic Dumont, koordynator generalny wielkich manifestacji w obronie rodziny La Manif Pour Tous z Francji. Polskę reprezentowali m. in.: Ewa i Lech Kowalewscy z Human Life International Polska, którzy należą do Rady Doradczej WCF. W spotkaniu polityków wzięli udział przedstawiciele Senatu RP z senatorem Antonim Szymańskim na czele.

Inicjatywa Światowych Kongresów Rodzin łączy liderów organizacji pozarządowych z 80 krajów. Stoją oni na stanowisku, że naturalna, tradycyjna rodzina jest fundamentem społeczeństw. Odwołują się do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, w tym do art. 16 (pkt. 3), który mówi: „Rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i Państwa.” Podkreślają również świętość i godność każdej osoby ludzkiej od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród organizatorów jest wielu znanych obrońców życia.

Pierwszy Światowy Kongres Rodzin odbył się w Pradze w 1997 r., dwa lata po utworzeniu WCF przez Allana Carlsona. Kolejne kongresy miały miejsce w Genewie (1999), w Meksyku (2004), w Warszawie (2007), Amsterdamie (2009), Madrycie (2012), Sydney (2013), w Salt Lake City (2015) oraz w Tbilisi (2016).