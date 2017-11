W diecezji gliwickiej przeszły procesje ze świętymi

-To jest też droga dla mnie, dla ciebie. Droga świętości, w której moje serce rozszerza się na miarę Bożą. Mamy tylko jedno życie i warto je dobrze przeżyć – mówił duszpasterz młodzieży diecezji gliwickiej ks. Marcin Paś podczas procesji. Organizowane od kilku lat w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych modlitwy i procesje ulicami miast przeszły także w parafiach diecezji gliwickiej.

W Gliwicach wierni spotkali się w katedrze na wspólnej modlitwie. Do kościoła przyniesiono relikwie świętych z okolicznych parafii. Duszpasterz młodzieży diecezji gliwickiej ks. Marcin Paś, mówiąc do zgromadzonych o przykładach świętości przywołał świętych, których życie na początku dalekie było od świętości, w tym min. św. Augustyna. Wskazał, że każdy mimo różnych dróg życia każdy może zostać świętym. – To jest też droga dla mnie, dla ciebie. Droga świętości, w której moje serce rozszerza się na miarę Bożą. Mamy tylko jedno życie i warto je dobrze przeżyć – mówił. Po zakończonym nabożeństwie zgromadzeni udali się w procesji do kościoła Wszystkich Świętych przy rynku.

Nabożeństwo i procesja z relikwiami świętych odbyła się także w Lublińcu, gdzie ludzie zgromadzili się na modlitwie w kościele św. Mikołaja i następnie udali się do kościoła św. Stanisława Kostki. Na modlitwę przyniesiono min. relikwie św. Jana Pawła II, św. Ojca Pio czy św. Teresy Benedykty od Krzyża.

W Bytomiu wierni zgromadzili się na nieszporach w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy rynku. Po modlitwie wyruszyła procesja do kościoła Św. Jacka w Bytomiu Rozbarku. Tradycją stało się też, że wiele osób, szczególnie dzieci przebiera się za świętych i później biorą udział w barwnej procesji świętych.