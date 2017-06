W Indiach „Amoris laetitia” odczytuje się inaczej niż na Zachodzie

Kościół w Indiach inaczej odczytuje adhortację „Amoris laetitia” niż Kościoły na Zachodzie. „Skupiamy się nie na nauczaniu o rozwiedzionych w nowych związkach, lecz na towarzyszeniu parom w pierwszych latach małżeństwa, by pomóc im w przezwyciężeniu napotykanych trudności” – powiedział przewodniczący Episkopatu Indii kard. Oswald Gracias. Jednocześnie oświadczył on, że indyjscy biskupi postanowili nie wydawać żadnego komentarza do budzącego najwięcej emocji 8. rozdziału dokumentu papieskiego.

Zdaniem kardynała nauczanie Franciszka jest zakorzenione w adhortacji „Familiaris consortio” Jana Pawła II i tradycyjnej katolickiej teologii moralnej, z tą jednak różnicą, że kładzie on większy nacisk na decyzje podejmowane w sumieniu odnośnie do ważności pierwszego związku. Metropolita Bombaju nawiązał do doświadczeń, jakie on sam wyniósł z wieloletniej pracy w trybunale kościelnym w swym mieście. Podkreślił, że są takie przypadki, kiedy nieważność pierwszego związku wydaje się jasna, ale nie można jej udowodnić.

Przewodniczący episkopatu Indii uczestniczył w Rzymie w posiedzeniu Rady Kardynałów, która pomaga papieżowi w reformie Kurii Rzymskiej. Przyznał, że jej członkowie zastanawiają się nad decentralizacją Kościoła i przeniesieniem niektórych uprawnień Stolicy Apostolskiej na lokalne episkopaty. Zdaniem kard. Graciasa jest to konieczne ze względu na wielkość Kościoła.

„Mamy dziś na świecie 5100 biskupów i wszyscy podlegają bezpośrednio papieżowi, bez żadnych ciał pośrednich. Potrzeba czegoś nowego, aby pomóc Ojcu Świętemu i samym biskupom” – oświadczył purpurat. Zaznaczył, że dziś Kościoły lokalne są już lepiej przygotowane, posiadają dobrze wykształconą kadrę, której w przeszłości brakowało.

W rozmowie z amerykańskim dwutygodnikiem „Nathional Catholic Reporter” kard. Gracias ujawnił również, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom w tym roku prawdopodobnie nie dojdzie do skutku papieska podróż do Indii. Rozmowy z rządem za bardzo się przeciągają, a premier Modi ma już zajęte terminy na ten rok – powiedział przewodniczący episkopatu Indii.