W Legnicy odbył się etap diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej organizowanego przez „Civitas Christiana”

Michał Fluder z Lubania, Mikołaj Wenecki ze Zgorzelca i Jarosław Szyc z Jeleniej Góry – to trzech finalistów diecezjalnego etapu 21. Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Na początku czerwca reprezentanci diecezji zmierzą się w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w Niepokalanowie.

Do etapu diecezjalnego, który odbył się 25 kwietnia w Legnicy przystąpiło 46 uczniów szkół średnich z terenu diecezji legnickiej. Zostali oni wyłonieni podczas etapu szkolnego. W tym roku młodzi bibliści musieli zgłębić Księgę Daniela i Apokalipsę św. Jana.

Jak mówią zwycięzcy, tematyka nie była łatwa, bowiem są to dwie księgi pełne wizji prorockich, znaków, symboli. Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z tym trudnym tematem. Po części pisemnej, jury wyłoniło 7 osób, które walczyły w części ustnej o finał. Dopiero po szóstym podejściu można było wyłonić zwycięzców. „Świadczy to o bardzo wysokim poziomie i doskonałym przygotowaniu młodzieży” – powiedział Andrzej Tomaszewski z Civitas Christiana.

Z pewnością w tak dobrym przygotowaniu młodzieży udział mieli katecheci, którzy przyjechali wraz ze swoimi uczniami i gorąco dopingowali podopiecznych podczas części pisemnej i ustnej.

Katechetka ze Zgorzelca Katarzyna Przytulska podkreśliła, że już 20 raz jej uczniowie biorą udział w tym konkursie, więc i tym razem nie mogło ich zabraknąć. „Przygotowania trwały już od roku. Spotykaliśmy się po lekcjach na czytaniu ksiąg. Uczniowie nawzajem przepytywali się z przyswojonego materiału” – powiedział katechetka. „Najważniejsze dla mnie jest jednak to, by moi uczniowie spotkali się ze Słowem Bożym. To dla nich okazja do spotkania z żywym Bogiem, Jego Słowo wkracza realnie w ich życie” – dodała p. Katarzyna.

Organizator etapu diecezjalnego Andrzej Tomaszewski podkreślił, że przez konkurs Stowarzyszenie chce propagować czytanie Słowa Bożego i jego znajomość wśród młodzieży, i starszych. „Niestety, Słowo Boże jest przez nas – katolików często niedoceniane. Chodzi zatem o to, by żyć tym Słowem, by nim umacniać naszą wiarę” – zaznaczył inicjator wydarzenia.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i książki, natomiast siedmiu półfinalistów i trzej finaliści nagrody książkowe i audiobooki.