W maju spotkanie papieża z prezydentem USA?

Philip Pullella, korespondent agencji Reuters twierdzi, że 24 maja br. dojdzie do spotkania Donalda Trumpa i papieża Franciszka. Powołuje się on na źródła w Białym Domu.

Donald Trump przybędzie do Europy w związku z planowanym w dniach 26-27 maja szczytem grupy G-7 w Taorminie na Sycylii. Podczas swojej niedawnej rozmowy z dziennikarzami w samolocie lecącym z Kairu do Rzymu Franciszek stwierdził, że spotyka się z wszystkimi przywódcami państw, którzy go o to poproszą.