W niedzielę nałożenie paliusza abp. Tadeuszowi Wojdzie

W niedzielę 5 listopada o godzinie 11.00 w archikatedrze białostockiej odbędzie się ceremonia nałożenia paliusza nowemu metropolicie białostockiemu abp. Tadeuszowi Wojdzie. Aktu tego podczas liturgii Mszy św. dopełni w imieniu papieża Franciszka nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Paliusz jest to nakładana na ornat taśma koloru białego, wykonana z jagnięcej wełny, z wyszytymi czarnym jedwabiem sześcioma krzyżami. Jest on oznaką jedności z biskupem Rzymu i władzy jaką posiada metropolita we własnej prowincji kościelnej. Paliusze poświęcane są przez papieża, przechowywane na grobie św. Piotra, a następnie uroczyście przekazywane w Rzymie przez papieża nowo mianowanym metropolitom w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła.

Według tradycji paliusz był nakładany osobiście przez papieża nowym metropolitom. W 2015 r. papież Franciszek postanowił, że w Watykanie odbywać się będzie jedynie poświęcenie paliuszy, które nowym metropolitom nakładać będą uroczyście nuncjusze apostolscy w stolicach biskupich.

Paliusz abp Tadeusza Wojdy pobłogosławił papież Franciszek 29 czerwca. Paliusze otrzymali wtedy także metropolici: krakowski – Marek Jędraszewski (nałożenie paliusza odbyło się 22 października br.) i warmiński – abp Józef Górzyński (nałożenie paliusza miało miejsce 15 sierpnia br.).

Zbliżające się wydarzenie to dla wiernych archidiecezji szczególne wezwanie do okazania jedności ze swoim pasterzem oraz gorącej modlitwy w jego intencji i jego posługi pasterskiej, jaką pełni w archidiecezji białostockiej od czerwca br. W najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji będzie też zanoszona specjalna modlitwa w tych intencjach.

Swój udział w uroczystościach zapowiedziało blisko 20 biskupów z Polski.

Abp Tadeusz Wojda został przez papieża Franciszka mianowany Metropolitą Białostockim 12 kwietnia 2017 r.

Święcenia biskupie ks. Tadeusz Wojda przyjął 10 czerwca 2017 r. Udzielił ich prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Współkonsekratorami byli abp Edward Ozorowski oraz abp Henryk Hoser. Podczas tej uroczystości odbył się ingres nowego Arcybiskupa Metropolity do archikatedry białostockiej.