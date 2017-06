W październiku Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny

Od 29 do 31 października br. odbędzie się Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”, który wpisuje się zarówno w obchody 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi (1317), 500-lecia Reformacji (1517), jak i 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

– Kongres ma być sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina i Województwa Lubelskiego, okazją do zacieśnienie współpracy międzywyznaniowej oraz nawiązywaniem nowych kontaktów ekumenicznych i naukowych – wyjaśnia, w rozmowie z KAI ks. Sławomir Pawłowski SAC, przewodniczący Komitetu Programowo-Organizacyjnego Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017″.

– Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny adresowany jest do wszystkich – dodaje – którym leży na sercu jedność wyznawców Chrystusa i jakość chrześcijaństwa w Polsce, w Europie i na świecie. Weźmie w nim udział ok. 200 osób, w tym 30 zza granicy. Około 1/3 uczestników będzie należała do innych Kościołów niż katolicki.

Każdy dzień obrad poświęcony będzie innej denominacji: pierwszy – prawosławiu, drugi – katolicyzmowi i trzeci – ewangelicyzmowi, a miejscem obrad będzie odpowiednio: Zamek Lubelski (dzień pierwszy), Centrum Transferu Wiedzy KUL (dzień drugi) oraz Collegium Iuridicum KUL (dzień trzeci).

Każdego dnia będzie też miało miejsce uroczyste nabożeństwo – prawosławne w Kaplicy na Zamku Lubelskim, katolickie w Kościele Akademickim KUL i ewangelickie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Trójcy Św.

Uczestnicy kongresu w czasie trwania obrad zastanawiać się będą nad trzema zasadniczymi kwestiami dotyczącymi: po pierwsze: historii – współczesności – perspektyw prawosławia, katolicyzmu i ewangelicyzmu; po drugie: chrześcijaństwem jako darem (prawosławie), drogą (katolicyzm) i propozycją (ewangelicyzm) dla współczesnego człowieka; i po trzecie: miejscem danej denominacji w dialogu ekumenicznym.

– Moim zdaniem, podczas obrad kongresowych najważniejsze będzie spojrzenie na obecną sytuację poszczególnych Kościołów i wyznań: jakim ulegają przeobrażeniom, przed jakimi stają wyzwaniami, co mogą zaoferować współczesnemu człowiekowi, co mogą wspólnie uczynić w dziele ewangelizacji – dodaje ks. Pawłowski SAC.

Kongres będzie także okazją do refleksji nad jakością dialogu ekumenicznego w czasach szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-społecznej oraz przyczyni się do dalszej integracji środowisk chrześcijańskiej Europy. Będzie także sposobnością do przypomnienia i promocji wielokulturowej tradycji Lublina.

– Prelegentami będą m.in. bp Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, bp Jan Szarek z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz bp Michał M. Ludwik Jabłoński, ordynariusz Diecezji Lubelsko-Podlaskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Warto podkreślić, że jednym z gości i prelegentów będzie abp Joris Vercammen, arcybiskup Utrechtu, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Holandii, Przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich – wyjaśnia ks. Pawłowski.

W kongresie uczestniczyć będą hierarchowie z wielu Kościołów. Kościół rzymskokatolicki reprezentować będzie abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i Wielki Kanclerz KUL; Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny – arcybiskup lubelski i chełmski Abel; Kościół Ewangelicko-Augsburski – biskup diecezji warszawskiej Jan Cieślar.

Z kolei władze samorządowe będą reprezentowane przez Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin, oraz przez Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego. Organizatorzy zamierzają wysłać też zaproszenia do centralnych władz państwowych.

Przygotowania do Kongresu trwają od jesieni 2015 r. Ważnym wyrazem podjęcia wzajemnej współpracy przez głównych organizatorów – tj. rzymskokatolicką Archidiecezję Lubelską, Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską, Diecezję Warszawską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polską Radę Ekumeniczną o. Lublin, Miasto Lublin i Samorząd Województwa Lubelskiego – było podpisanie listu intencyjnego podczas V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, w dniu 14 października 2016 r. Kongres odbędzie się przy finansowym wsparciu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego oraz wkładzie poszczególnych Kościołów.

Zdaniem ks. Pawłowskiego, przygotowania do Kongresu odbywają się bez zakłóceń i same w sobie są okazją do bliższego poznania się ludzi z różnych Kościołów. „Jedyna trudność jaką napotykamy jest bardzo prozaiczna: Kongres ma ograniczone ramy czasowe i brakuje miejsca na omówienie wielu tematów, na udzielenie głosu wszystkim ekspertom. Mamy jednak nadzieję, że nie jest on ostatnim” – mówi kapłan.

Kongres obradować będzie pod jednoczesnym patronatem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola, Światowej Federacji Luterańskiej oraz Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich. Taka sytuacja w Polscew jeszcze nie miała miejsca.