„W pokornej służbie” – obrady „Przyjaciół Oblubieńca”

Kapituła Generalna Wspólnoty „Przyjaciele Oblubieńca” odbyła się w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Dobre miejsce” w Warszawie, w dniach od 3 do 5 lutego. Zebranie zgromadziło 230 administratorów i pasterzy odpowiedzialnych za 91 wspólnot w Polsce i Anglii. W tym roku hasłem przewodnim spotkania były słowa, które prowadzą członków Wspólnoty w bieżącym roku formacyjnym – „W pokornej służbie”.

Obradom Kapituły przewodniczył ks. Krzysztof Kralka SAC, moderator generalny wspólnoty. Wyjątkowymi gośćmi byli ks. dr Zenon Hanas, nowo wybrany przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a także ks. dr Jan Miczyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy modlili się wspólnie z odpowiedzialnymi za wspólnoty i głosili im Słowo Boże.

IV Kapituła Generalna rozpoczęła się od Mszy świętej, której przewodniczył ks. Krzysztof Morawik SAC, moderator prowincjalny prowincji lubelskiej, zaś homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC, moderator generalny wspólnoty.

W homilii, odnosząc się do przeczytanych słów Ewangelii o męczeństwie św. Jana Chrzciciela, patrona wspólnoty, duchowny wskazał, że niezależnie od okoliczności misją proroka jest głoszenie prawdy o Bogu. „Prorok nie daje się wciągnąć w polityczną poprawność ani w niewłaściwie pojmowane miłosierdzie względem słabości i grzechów. Nie ulega presji otoczenia, któremu nie podoba się jego nauka. Jest prorokiem, więc zna Boga i prawdę o Nim. I głoszeniu tej prawdy poświęca swoje życie” – powiedział.

Moderator generalny przypomniał, że wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” jest zaproszona do bycia prorokiem i głoszenia prawdy o Bogu, która najpierw ma głęboko dotykać i przemieniać serca jej członków, a następnie pociągać ku Bogu tych, wśród których żyją.

„Koniecznie musimy zadać sobie te pytania: Czy dziś jako Wspólnota jesteśmy prorokiem, w którego nauczaniu słychać głos samego Boga? Czy ja jestem dziś prorokiem, wsłuchanym w Słowo Boże, żyjącym Nim i głoszącym Je innym? ” – pytał.

Ks. Morawik zaznaczył, że rozpoczynająca się Kapituła Generalna będzie czasem zbliżenia się do Boga i wsłuchiwania się w Jego głos, by rozpoznać Jego wolę i realizować ją w życiu osobistym i wspólnotowym. Dlatego tuż po Eucharystii wszyscy zgromadzili się na adoracji Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Drugi dzień Kapituły Generalnej rozpoczął się od wspólnotowej jutrzni, której przewodniczył ks. Artur Płaziński, pasterz wspólnoty przy parafii pw. św. Tereski od Dzieciątka Jezus w Kielcach.

Konferencję formacyjną, związaną z hasłem Kapituły, wygłosił ks. dr Jan Miczyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Podkreślił on, że wezwanie do pokornej służby jest zaproszeniem do naśladowania samego Jezusa. „To nie tylko zadanie do wykonania i pewien trud, ale przede wszystkim ogromna łaska. Jesteśmy zaproszeni do tego, by przyjąć miłość Boga i odpowiedzieć na nią miłością względem bliźnich, wyrażoną w konkretnej służbie. To okazja, byś stawał się podobny do Jezusa, pełnego pokory, łagodności i miłosierdzia” – powiedział.

Następnie wszyscy zgromadzili się w kaplicy na wspólnej Eucharystii. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Krzysztof Kralka SAC. Duchowny powiedział, że wzorem w podejmowaniu pokornej służby jest Jezus. „Jezus robił wszystko z jednego powodu – z miłości. Tylko ona może być motywacją podejmowanej przez nas służby. Jeśli ktoś służy z jakiegokolwiek innego powodu niż miłość, rozmija się w tej służbie z Bogiem” – stwierdził.

Wskazał też, że pokorna służba prowadzi do oczyszczenia i uświęcenia człowieka. „Droga pokornej służby to droga umierania dla siebie i swoich pragnień, by coraz pełniej żyć dla Boga i stawać się do Niego podobnym. Na tej drodze Bóg stopniowo oczyszcza nas z tego, co jest w nas słabe i grzeszne. W miejsce starego człowieka pojawia się nowy, żyjący życiem samego Boga” – zakończył.

Ostatni dzień Kapituły Generalnej był okazją do zapoznania się z praktycznym wymiarem realizacji hasła tegorocznego roku formacyjnego, a także wejścia w jeszcze głębsze zrozumienie wizji formacji.

Uczestnicy m.in. wysłuchali konferencji ks. Krzysztofa Kralki SAC o wizji formacji w Kościele i wspólnocie „Przyjaciele Oblubieńca”. Omówił on – w kontekście formacji we wspólnocie – poszczególne etapy drogi duchowego wzrostu, a także niebezpieczeństwa, które na niej napotykamy. Nawiązując do duchowości ignacjańskiej przestrzegł przed oczekiwaniem, że w życiu duchowym, osobistym i wspólnotowym – będziemy doświadczali jedynie duchowych pocieszeń, i przypomniał, że jest ono nieustannym falowaniem od pocieszenia do strapienia.

IV Kapituła Generalna zakończyła się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. dr Zenon Hanas SAC, nowo wybrany przełożony Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Wygłosił on również homilię, w której wyjaśnił duchowe znaczenie obrazów światła i soli, obecnych w odczytanej Ewangelii. Oprócz powszechnie znanych analogii, dotyczących dawania świadectwa czy nadawania życiu smaku, zwrócił uwagę na związek soli z potem i łzami. „To może mało atrakcyjny związek, ale wyraża niezwykłą prawdę o życiu duchowym – ono kosztuje. Bycie przyjacielem Oblubieńca kosztuje. Niesienie odpowiedzialności za siostry i braci we wspólnocie kosztuje. Trzeba ponieść konkretny wysiłek, napocić się duchowo i nieraz doświadczyć fizycznych łez. Ale to piękna droga i niezwykła misja, która ma ogromną wartość w oczach Boga” – powiedział.

Wspólnota „Przyjaciele Oblubieńca” wpisuje się w nurt nowych wspólnot w Kościele katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej. Narodziła się w 2010 roku dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC, dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

„Przyjaciele Oblubieńca” gromadzą katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, kleryków, braci i siostry konsekrowanych oraz księży – w jedną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie.

Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe i formalne przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2-3, 5).

Poprzez ewangelizację parafii i formację ewangelizatorów wspólnota ma umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.

91 wspólnot „Przyjaciół Oblubieńca” w 18 diecezjach w Polsce i dwóch w Anglii gromadzi ponad 6200 osób, rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię słowem i świadectwem życia.

