W Rzymie o największych atutach ŚDM 2016 w Polsce

Gościnność i świadectwo wiary polskich rodzin oraz piękne scenariusze i przebieg 5 głównych celebracji w Krakowie, to w ocenie koordynatorów z całego świata największe atuty Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Podsumowanie i ocena ubiegłorocznego spotkania młodych były w Rzymie tematem pierwszego dnia międzynarodowego zjazdu organizatorów i koordynatorów ŚDM oraz Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

To spotkanie zamyka klamrą ten czas, kiedy Polska była gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, jako wszystkie polskie diecezje i archidiecezja krakowska w sposób szczególny (…). Spotkanie delegatów z ponad 100 krajów świata jest tak naprawdę doświadczeniem nowego Wieczernika, kiedy Duch Święty znowu chce umocnić Kościół – tak środowe spotkanie podsumował w rozmowie z KAI ks. Grzegorz Suchodolski, wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM i sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, który był jednym z gości spotkania.

Już na rozpoczęcie spotkania jego gospodarz, kard. Kevin Farrell, przewodniczący Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, zauważył, że ważne znaczenie ma fakt, że ponad połowa obecnych na sali delegatów, to ludzie młodzi i, że to właśnie ich głos jest szczególnie cenny w podejmowanej debacie. Podczas całodniowego spotkania, hierarcha, który w wielu wywiadach podkreślał, że obecnie Kościół przeżywa „czas młodych”, wielokrotnie zachęcał, by to właśnie młodzi ludzie zabierali głos i dzielili się swoimi doświadczeniami przygotowań i przeżycia ŚDM Kraków 2016.

Wspólna analiza i podsumowanie ŚDM w Krakowie oparte były nie tylko na osobistych doświadczeniach koordynatorów, którzy w poszczególnych episkopatach i wspólnotach odpowiadali za ŚDM, ale też na wynikach ankiet podsumowujących, które zostały przeprowadzone na całym świecie, a obecnie są analizowane w Watykanie. Dlatego – jak wielokrotnie podkreślali uczestnicy zjazdu – przekazywane przez nich opinie są miarodajnym źródłem informacji o tym, jak w oczach setek tysięcy pielgrzymów i wolontariuszy ŚDM wyglądało spotkanie w Polsce.

Najwięcej słów uznania kierowano pod adresem polskich rodzin, które z gościnnością i serdecznością, niespotykaną podczas wcześniejszych edycji spotkań młodych, przyjmowały pielgrzymów podczas Dni w Diecezjach i tygodnia Wydarzeń Centralnych ŚDM. Jak podkreślali delegaci, nie tylko hojność Polaków, ale też wielkie świadectwo wiary, które przy tej okazji dawali, stały się inspiracją dla młodych ludzi ze wszystkich kontynentów i wynagrodziły logistyczne niedogodności, które zawsze towarzyszą spotkaniu organizowanemu na tak dużą skalę. Polskie powiedzenie „Gość w dom, Bóg w dom” było wielokrotnie cytowane przez delegatów reprezentujących różne kontynenty, m.in. przez organizatorów kolejnego ŚDM w Panamie.

Delegaci z różnych kontynentów zauważali też, że same Dni w Diecezjach były nie tylko „prewydarzeniem”, poprzedzającym spotkanie w Krakowie, ale stały się też najlepszą okazją do poznania polskiego Kościoła i społeczeństwa, i pomogły w głębszym i bardziej świadomym przeżywaniu tygodnia ŚDM w Krakowie.

Także piękne scenariusze i przebieg 5 głównych uroczystości ŚDM, w tym 4 z udziałem papieża Franciszka, zostały uznane za jeden z największych atutów ubiegłorocznego spotkania młodych. Obecny podczas zjazdu ks. Thomas Rosica, odpowiadający za przygotowania do ŚDM w Kanadzie, a przed laty Sekretarz Generalny komitetu organizującego ŚDM Toronto 2002, podkreślił, że uroczystości cieszyły się tak wielką oglądalnością i uznaniem, a zarazem były tak głębokim przeżyciem religijnym, że wciąż są odtwarzane w mediach. Przykładem jest ubiegłotygodniowa retransmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej na Błoniach.

Z kolei delegat ŚDM z USA, Paul Jarzembowski przypomniał, że myśląc o ŚDM, należy też pamiętać o tych młodych ludziach, którzy z różnych powodów nie mogą wziąć udziału w spotkaniu młodych i w tym samym czasie gromadzą się w swoich krajach. Amerykanie, którzy podczas trwania zjazdu młodzieży w Polsce, zebrali się na ponad 20 różnych spotkaniach w USA, także z wielkim uznaniem mówili o oprawie i przebiegu głównych uroczystości ŚDM, które śledzili za pośrednictwem mediów.

Przemawiający w imieniu młodzieży ze swoich krajów koordynatorzy zwracali też uwagę na to, że ŚDM nie były tylko jednorazowym wydarzeniem, ale mają swoją kontynuację w postaci projektów i relacji, które są pielęgnowane na całym świecie. W wielu krajach młodzi ludzie wciąż angażują się w projekty miłosierdzia i dzieła charytatywne, zainspirowane orędziem o Bożym Miłosierdziu, które zgłębili przy okazji ubiegłorocznego spotkania młodych.

Bardzo wiele jest przykładów kontynuowania znajomości i wspólnych projektów duszpasterskich z udziałem pielgrzymów ŚDM i ich polskich gospodarzy. Przykładem są m.in. dni młodzieży w Armenii, w których weźmie udział delegacja polskiej młodzieży z Płocka, sierpniowy wyjazd misyjny do Tajlandii Holendrów wraz z abp. Hollerichem, którym będą towarzyszyć Polacy, którzy gościli ich u siebie czy niedawne odwiedziny Polaków u włoskich rodzin ze wspólnoty Jesus Youth International, która w ramach Dni w Diecezjach gościła w Żorach.

Wyjątkowy przykład podał też ks. Cristiano Pinheiro z międzynarodowej wspólnoty Shalom, która otworzyła swój pierwszy dom w Krakowie na zaproszenie kard. Dziwisza, by pomóc w przygotowaniach do ubiegłorocznego spotkania młodych, a obecnie, jako owoc ŚDM otwiera także drugi dom w Warszawie, gdzie nie brakuje chętnych do włączenia się we wspólną modlitwę i dzieło ewangelizacji.

Podczas spotkania nie zabrakło też głosów krytyki i rozmów o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą kontynuacja dzieła ŚDM. Najwięcej uwag dotyczyło aspektów logistycznych spotkania, które w przeciągu kilku dni zgromadziło w Krakowie ponad 2 mln osób. Delegaci mówili m.in. o trudnościach związanych z transportem, dystrybucją posiłków w niektórych miejscach i niewystarczającym przepływie informacji. Podkreślali jednak, że podobne trudności towarzyszą kolejnym edycjom spotkania i nie wpływają na całą ocenę tego wielkiego święta Kościoła.

Wiele głosów, zwłaszcza podczas rozmów w kuluarach, dotyczyło też tego, w jaki sposób nie zaprzepaścić entuzjazmu, który został rozbudzony w tak wielu młodych ludziach i nie popaść w duszpasterstwo „eventowe”, opierające się jedynie na przygotowaniach do kolejnych dużych spotkań. Delegaci i hierarchowie podkreślali, że kierunki działań pastoralnych wyznaczają zarówno tematy maryjne, wybrane przez papieża na 3 najbliższe lata obchodów ŚDM, jak też rozwijająca się dzięki ŚDM współpraca między diecezjami i wspólnotami posiadającymi bogate i nowoczesne propozycje formacyjne. Wśród ważnych wydarzeń inspirujących kierunki rozwoju duszpasterstwa młodzieży, wymieniane były m.in. przyszłoroczne Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie, synod o młodzieży i rozeznawaniu powołania i przygotowania do ŚDM w Panamie.

Ważnymi głosami w spotkaniu były też wskazówki i podsumowania przygotowane przez członków Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 r. oraz biura ŚDM przy Konferencji Episkopatu Polski. Dotyczyły one zarówno samych przygotowań i przebiegu ŚDM Kraków 2016, jak też peregrynacji symboli ŚDM po polskich diecezjach i realizacji programu duchowych przygotowań polskiej młodzieży.

Nie zabrakło też podziękowań ze strony Polaków pod adresem delegatów ŚDM z całego świata i podkreślenia, że organizacja spotkań młodych jest przede wszystkim korzystaniem z bogactwa i doświadczenia wspólnoty Kościoła, na bazie których tworzy się scenariusze i logistykę tego największego na świecie spotkania młodzieży.

Zwieńczeniem podsumowań była Msza św. dziękczynna za ŚDM w Polsce, której przewodniczył szef dykasterii odpowiadającej za koordynację spotkań młodych, kard. Kevin Farrell. Oprawą muzyczną liturgii zajęła się grupa polskiej młodzieży.

Międzynarodowy zjazd krajowych koordynatorów ŚDM, odbywający się pod hasłem „Z Krakowa do Panamy. W drodze na Synod wspólnie z Młodymi” odbywa się w Rzymie z inicjatywy watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jego tematami są podsumowanie i ocena ubiegłorocznych ŚDM w Polsce, przygotowanie do spotkania młodych Panama 2019, a także wyznaczenie wspólnych kierunków przygotowań do przyszłorocznego synodu biskupów oraz szczegółowa analiza dokumentu presynodalnego.

W spotkaniu bierze udział 270 delegatów reprezentujących 103 kraje oraz ponad 40 międzynarodowych ruchów i wspólnot, a także przedstawiciele komitetów przygotowujących ŚDM Kraków 2016 i ŚDM Panama 2019, członkowie biura ds. młodzieży Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia i sekretariatu Synodu Biskupów. Obradom przewodniczy ks. Joao Chagas, dyrektor biura ds. młodzieży tejże dykasterii. Uczestnikom towarzyszy także jej przewodniczący, kard. Kevin Farrell.

Polskę reprezentowała delegacja Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków, na czele z jego zwierzchnikami: kard. Stanisławem Dziwiszem i bp. Damianem Muskusem. W debacie brali też udział odpowiedzialni za przygotowania do ŚDM z ramienia Konferencji Episkopatu Polski: twórca i wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, ks. Grzegorz Suchodolski i obecny szef biura, ks. Emil Parafiniuk.

Międzynarodowy zjazd delegatów ŚDM potrwa w Rzymie do niedzieli. Jego zwieńczeniem będzie udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej na pl. Świętego Piotra. Na zakończenie niedzielnej liturgii, w której będzie też uczestniczyć młodzież z całej Polski pielgrzymująca do Rzymu w ramach dziękczynienia za ŚDM, młodzi Polacy przekażą rówieśnikom z Panamy symbole spotkania młodych: krzyż i ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani.