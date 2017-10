W sobotę rozdanie Nobli polskiej dobroczynności

Od 2015 roku służy w centrum działań wojennych, od roku koordynując pomoc płynącą dla prawie 10 tysięcy rodzin – ofiar wojny w Syrii. Siostra Urszula Brzonkalik, franciszkanka, realizująca program „Rodzina rodzinie” w Aleppo, zostanie laureatką Nagrody Specjalnej Dyrektora Caritas Polska. Gala wręczenia nagród „Ubi Caritas”, nazywanych Noblami dobroczynności, odbędzie się w sobotę, 21 października w stołecznym teatrze Kamienica.

Podczas gali Caritas Polska wręczy nagrody Ubi Caritas, które są przyznawane za wyjątkową wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział w dziełach charytatywnych. Szczególnym uhonorowaniem dzieła miłosierdzia jest Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Polska, którą przyznano w tym roku siostrze Urszuli Brzonkalik – posługującej w Aleppo Franciszkance Misjonarce Maryi.

– Oczywiście za każdym razem, gdy ktoś otrzymuje wyróżnienie, jest to powód do radości. Ale ja powiem przekornie: tak jak mnie wyróżnił Bóg, to już nikt nigdy mnie nie wyróżni – mówi siostra Urszula Brzonkalik, dziękując za nagrodę przyznaną przez Caritas Polska. – Jeżeli ja chcę się pochylić nad kimś, to dlatego, że mam ten wzór kogoś, kto się pochylił nad każdym człowiekiem.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, nie kryje zadowolenia z przebiegu programu. – Kiedy rozpoczynaliśmy program „Rodzina Rodzinie”, poprosiliśmy siostrę Urszulę o wyznaczenie 20 rodzin do przekazania pomocy. Dzisiaj pomagamy prawie 10 000 syryjskim rodzinom. To dzieło miłosierdzia prowadzone z wielkim poświęceniem – przyznaje. – Dzięki otwartemu sercu siostra Urszula stała się ambasadorką polskiej dobroczynności. Podczas gdy w Aleppo siły militarne bombardują mosty i budynki, my – dzięki ofiarności wielu ludzi dobrego serca – budujemy niezniszczalne mosty solidarności rodzin polskich i syryjskich.

Program „Rodzina rodzinie” to największy program pomocowy Caritas Polska, a także jeden z największych polskich programów społecznych. Rok po jego uruchomieniu wsparcie otrzymało już blisko 10 tysięcy syryjskich rodzin. System pomocy w programie oparty jest na wsparciu świadczonym przez polskich darczyńców – osoby indywidualne, rodziny, parafie i wspólnoty polskie dla konkretnych rodzin syryjskich.

Gala Ubi Caritas odbędzie się w sobotę 21 października po raz 16. Wśród zapowiedzianych gości są ks. kard. Kazimierz Nycz oraz abp Henryk Hoser, a także przedstawiciele życia publicznego. Współorganizatorami uroczystości są prawosławna Eleos (przyznaje nagrodę Dłoni Miłosierdzia), Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (przyznaje nagrodę Miłosiernego Samarytanina) oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego (przyznaje nagrodę im. Biskupa Jana Niewieczerzała).