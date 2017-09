Mówią różnymi językami, żyją w innych kulturach, ale łączy ich idea pomagania małżeństwom. Od 8-10 września w Tarnowie odbędzie się Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich. To stowarzyszenie, które m.in. organizując rekolekcje i warsztaty, proponuje małżeństwom, a także osobom przygotowującym się do tego sakramentu, dialog jako drogę lepszego, wzajemnego poznania i porozumienia.

Do Tarnowa ma przyjechać ok. 360 osób – małżeństw i kapłanów z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy zarówno obrządku rzymskokatolickiego, jak i greckokatolickiego, a także z ośrodków polonijnych w Anglii, Irlandii, Niemczech i w USA. W zjeździe będzie też uczestniczyć grupa animatorów Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej z Sankt Petersburga i Jekaterynburga.

„Cieszymy się, że taki zjazd odbędzie się w Tarnowie. To okazja, by kolejne osoby dowiedziały się o tym jak można pomagać małżeństwom, które przeżywają kryzys. Dziś za często się obrażamy, oceniamy się i nie potrafimy wyrażać swoich uczuć”– mówi Bożena Skrzypiec, dyrektor administracyjny tarnowskiego zjazdu.

W programie są referaty, dyskusje, praca w grupach, a także modlitwa – Msza św. rzymskokatolicka, liturgia grekokatolicka oraz prawosławna. Udział w spotkaniu zapowiedział bp Jan Wątroba, przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski. Honorowy patronat nad zjazdem objął biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Takie zjazdy mają charakter roboczy. Ich celem jest pogłębienie formacji i duchowości uczestników, wymiana informacji pomiędzy ośrodkami w kraju i za granicą oraz wyznaczanie kierunków dalszego działania.

Zjazd, który odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym rozpocznie obchody 40. rocznicy powstania Spotkań Małżeńskich. W diecezji tarnowskiej to stowarzyszenie działa od 14 lat. „Jesteśmy w tym ruchu, bo widzimy jak bardzo potrzeba dziś dialogu. Przychodzą do nas pary, które, m.in. mają już wniosek rozwodowy, ale chcą jeszcze spróbować ratować związek. Mamy przykłady, że kończą warsztaty – rekolekcje i dogadują się. Jedno małżeństwo nie mieszkało ze sobą przez pięć lat. Przeszli różne terapie, ale to po naszych spotkaniach zamieszkali razem i nawet urodziło im się dziecko. Takie świadectwa nas umacniają” – dodaje Bożena Skrzypiec.

W diecezji tarnowskiej jest aktualnie siedem par animatorów prowadzących spotkania, a dwie przygotowują się do tej roli. „To nie jest proste, bo mając doświadczenia własnych, nierzadko bardzo trudnych przeżyć, jesteśmy świadomi tego, że otwarcie się na drugiego człowieka może być bolesne. Ale tylko tak – poprzez szczery dialog można zażegnać konflikt, wyjść z kryzysu i odbudować relacje małżeńskie” – dodaje Lucjan Skrzypiec ze Spotkań Małżeńskich.

Spotkania Małżeńskie są założonym w Polsce międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, którego statut został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską w 2009 r. Stowarzyszenie co roku prowadzi w samej tylko Polsce ok. 100 warsztatów rekolekcyjnych dla małżeństw i kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych – warsztatowej metodzie przygotowania do sakramentu małżeństwa. Spotkania Małżeńskie prowadzą także rekolekcje dla powtórnych związków po rozwodzie i rekolekcje dla związków niesakramentalnych.