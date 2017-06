W zdrowym ciele zdrowy duch – pielgrzymka sportowców na Jasnej Górze

O prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia Polaków modlili się na Jasnej Górze uczestnicy pielgrzymki sportowców. Spotkanie odbywało się już po raz dwudziesty siódmy, w tym roku pod hasłem: „O Matko Boża wspieraj ludzi sportu w ich codziennym dążeniu do sukcesu”.

W pielgrzymce sportowców udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele uczniowskich i parafialnych klubów, których w kraju istnieje ponad dwieście.

– Na pielgrzymce jest młody kwiat sportu, dzieci, młodzież z różnych klubów sportowych. Przyjeżdżają razem z instruktorami, trenerami, wychowawcami i widzą jak olimpijczycy modlą się, przyjmują Komunię św., dają świadectwo swojej wiary. To buduje także na przyszłość – powiedział ks. Tomasz Kośny, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP. Dodał, że „sportowcy dzielą się swoimi sukcesami, niektórzy tutaj na Jasnej Górze składają swoje wota, medale, jak choćby bokser, olimpijczyk Marian Kasprzyk”.

Obok wspólnej modlitwy spotkanie było okazją do kształtowania nawyków uprawiania sportu i rywalizacji opartej na zasadach fair-play. – Przykładem w tym jest wielu czynnych sportowców zdobywających medale olimpijskie – powiedział ks. Kośny i wskazał na Kamila Stocha, który specjalnie na pielgrzymkę udzielił wywiadu „ Staram się po prostu godnie reprezentować Polskę”. – Przed każdym skokiem wykonuję znak krzyża, aby dodać sobie otuchy i pewności, że pomimo tego, iż na belce startowej jestem sam, to jednak ktoś nade mną czuwa. Staram się również przed każdym konkursem pomodlić do Pana Boga o szczęśliwy przebieg zawodów, o bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników oraz o siłę, by przyjąć z godnością, to co ma się wydarzyć” – czytamy m.in. w rozmowie ze sportowcem, która umieszczona została w „Mistrzu”, ogólnopolskim magazynie sportowym. Jego pielgrzymkowy numer zatytułowany jest „Twój laur”. Każdy z uczestników jasnogórskiego spotkania otrzymał go w zamian za złożenie swojego laura Matce Bożej w postaci osiągniętych sukcesów na miarę swoich możliwości, przejawiających się w różnego rodzaj działaniach na rzecz młodego pokolenia poprzez sport oparty na wartościach wiary katolickiej.

„Sportowcy, którzy są na świeczniku są wzorcami” zauważył ks. Mirosław Mikulski, inicjator duszpasterstwa sportowców w Polsce, wieloletni krajowy duszpasterz sportowców. – Kościołowi nie jest obojętne jaki oni mają etos, dlatego chcemy ich ureligijniać, chcemy tutaj gromadzić, modlić się, mówić do nich, rozważać, podpowiadać, dawać świadectwa, żeby stawali się lepszymi – podkreślał kapłan.

W niezwykły sposób na pielgrzymkę dotarli reprezentanci Uczniowskiego Klubu Sportowego Rawa z Siedlec. 20 osób przyjechało na nartorolkach, pokonując aż 365 kilometrów. – Jeżdżę na nartorolkach, ponieważ potrzebujemy tego, żeby się ruszać, a nie tego, żeby siedzieć na kanapie. Jesteśmy tu, żeby podziękować Matce Bożej. To jest przede wszystkim rozwój duchowy, wiele można nauczyć się w takiej drodze – mówili młodzi uczestnicy pielgrzymki nartorolkowej, która zorganizowana została już po raz trzeci. Pielgrzymi trasę pokonali w ciągu trzech i pół dnia, modląc się w drodze w różnych intencjach.

Sławomir Witek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta w Katowicach podkreślał, że „celem tego, co robimy w sporcie jest dotarcie do młodzieży, kształtowanie ich postaw”. – Sport jest także środkiem kształtowania postaw patriotycznych, o tym jakby zapominamy na co dzień, przypominając sobie przy wielkich okazjach, jak dziś, gdy gra Polska z Rumunią, wyciągamy biało-czerwone flagi, śpiewamy hymn – podkreślił naczelnik. W związku z dzisiejszym meczem w piłce nożnej młodzi sportowcy podkreślali, że również w modlitwie pamiętają o polskiej drużynie i proszę, by Maryja „pomogła naszym”.

Podczas pielgrzymki patrioci i ludzie dobrej woli, którym troska o rozwój fizyczny i duchowy młodego pokolenia nie jest obojętna otrzymali Ogólnopolskie Wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Takich wyróżnień wręczono ponad sto.

Spotkaniu towarzyszyły rozgrywki o puchar Polski w piłce nożnej parafialnych i uczniowskich klubów sportowych oraz ministranckich i przyparafialnych drużyn piłkarskich.