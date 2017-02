Wadowice: 20-lecie reaktywacji Akcji Katolickiej archidiecezji krakowskiej

Od uroczystej Mszy św. i przyjęcia relikwii św. Jana Pawła II rozpoczęły się w Wadowicach w bazylice Ofiarowania Najświętszej Marii Panny uroczystości 20-lecia reaktywacji Akcji Katolickiej archidiecezji krakowskiej.

– W tym pięknym czasie jubileuszu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej powinny nam towarzyszyć trzy priorytety: Rodzina, Ojczyzna, Kościół. Musimy postawić na zgodę, na cenienie swoich własnych opinii. Nie dopuszczajmy do niepotrzebnych kłótni czy zwad. Ojczyzna nas potrzebuje – mówił ks. prałat Józef Jakubiec, który stał na czele reaktywacji Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej 20 lat temu. On też przewodniczył uroczystej Eucharystii, koncelebrowanej przez kilku kapłanów związanych z AK.

Członkowie Akcji Katolickiej uświetnili wspólną modlitwę poprzez odczytanie czytań i wezwań w modlitwie wiernych, przynieśli też eucharystyczny chleb i wino w procesji z darami. Mszę św. pięknym śpiewem ubogacił chór z krakowskiej parafii Anieli Salawy z Krakowa.

Podczas Mszy św. miało miejsce wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, które będą peregrynować po wszystkich oddziałach AK w archidiecezji krakowskiej. Na zakończenie Eucharystii ks. Józef Jakubiec dokonał uroczystego błogosławieństwa relikwiami, które potem uczcili wierni poprzez ich dotknięcie.

Prezes AK Grażyna Kominek podziękowała wszystkim kapłanom za wspólną modlitwę i obecność. Słowa pozdrowienia skierowała m.in. do ks. Mirosława Dziedzica, obecnego asystenta kościelnego AK i jednocześnie proboszcza sanktuarium Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie oraz do ks. dra Jana Bartoszka, który odpowiada za AK w diecezji tarnowskiej. – Współpracujemy z AK w diecezji tarnowskiej, kieleckiej i bielsko-żywieckiej. Na 2 września planujmy spotkanie modlitewno-integracyjne w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie -mówi Grażyna Kominek. Warto też wspomnieć, że członkowie AK z sąsiednich diecezji wzięli udział w Małopolskim Marszu dla Życia i Rodziny – Życiu TAK. W ramach współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim AK organizuje 24 marca sesję naukową „Sacrum i profanum polskiej współczesnej rodziny”. Weźmie w niej udział m.in. przedstawiciel Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Prezes AK mówi, że rozpoczęcie obchodów jubileuszowych nie przypadkowo odbywają się w Wadowicach. – Jest to pierwsza „stacja” jubileuszowa w miejscu „gdzie wszystko się zaczęło”. Św. Jan Paweł II już w 1993 r. upomniał się o Akcję Katolicką, zabiegał o to, aby ją reaktywować. I to się udało! Przyjechaliśmy do Wadowic, aby za to wszystko podziękować, także św. Janowi Pawłowi i prosić o dalsze łaski – podkreśla Grażyna Kominek.

Spotkanie AK Archidiecezji Krakowskiej zakończyło się radą AK w parafii św. Piotra i Pawła w Wadowicach, na którym poszczególni prezesi z oddziałów AK przedstawili sprawozdania z rocznej działalności, podjęto też m.in. sprawy związane z jubileuszem. Pozostali członkowie mogli zwiedzać Dom Jana Pawła II przy wadowickiej bazylice.

Jubileuszowi AK będzie towarzyszyć wiele wydarzeń, a obchody zakończą się w Katedrze Wawelskiej w dniu uroczystości Chrystusa Króla, tj. 26 listopada 2017 r. Wtedy przypada patronalne święto Akcji Katolickiej. Obecnie w archidiecezji krakowskiej jest 59 oddziałów AK, do których należy blisko 700 członków.

Myśl utworzenia Akcji Katolickiej sięga końca lat trzydziestych XX wieku. W 1928 r. ks. abp Adam Stefan Sapieha został stałym członkiem Episkopatu dla Akcji Katolickiej. Już wtedy powstał projekt Domu Katolickiego w Krakowie (obecnie mieści się tu Filharmonia Krakowska), który został wybudowany w 1930 r. Znalazła tu siedzibę Akcja Katolicka z jej asystentem ks. bp. Stanisławem Rospondem, prezesem Augustem Turowiczem (ojcem Jerzego redaktora Tygodnika Powszechnego). Naczelnym zadaniem Akcji Katolickiej była obrona wiary i moralności. Warto wspomnieć, że pierwszy parafialny oddział Akcji Katolickiej utworzono w parafii mariackiej przy krakowskim Rynku Głównym.