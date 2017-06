Wakacje z KSM w diecezji legnickiej

Jak co roku, przed rozpoczęciem wakacji, KSM diecezji legnickiej przedstawił propozycje spędzenia wolnego czasu. Na konferencji prasowej zaprezentowano wszystkie inicjatywy przygotowane dla młodzieży.

Anna Zenka z biura KSM przedstawiła szczegóły 8. rowerowego Rajdu dla Życia. „Celem tej sportowej inicjatywy jest promowanie wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci” – mówiła.

Dodała też, że w rajdzie wezmą udział 4 grupy rowerowe, które wyruszą z Gdańska i Oświęcimia, aby spotkać się w Łodzi. Dwie grupy rowerowe wystartują równocześnie z Gdańska i Oświęcimia, ruszając w przeciwnych kierunkach w sobotę 1 lipca, by w piątek 7 lipca przyjechać pod katedrę łódzką. W ten sposób na mapie Polski nakreślona zostanie wielka ósemka, a rajd przyjmie hasło „Kierunek Łódź Piotrowa”, nawiązujące do określenia, jakie przyjęła Łódź w przygotowaniu do ŚDM w Krakowie. Każdego roku ambasadorami tego wydarzenia są osoby znane z mediów czy świata sportu. Tym razem patronat objął aktor komediowy i reżyser Dariusz Kamys.

O. Marek Skiba, oblat Maryi Niepokalanej, zapraszał do udziału w kolejnym Młynfeście. Jest to tygodniowe spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej organizowane w Domu Chleba w Osłej koło Bolesławca tuż po rozpoczęciu wakacji.

„W centrum ośmiodniowego spotkania pozostaje Eucharystia, do której prowadzić będzie udział w szeregu warsztatów. Zaplanowaliśmy doskonalenie umiejętności wokalnych, tanecznych i talentów kulinarnych. Ponadto młodzież pozna sztukę pantomimy i pisania ikon. Nie zabraknie również czasu na spotkania z pasjonatami jak i rówieśnikami” – mówił o. Marek. Młynfets rozpocznie się już 3 lipca, a towarzyszyć mu będzie hasło „Bóg jest światłością”.

Kolejna propozycja skierowana jest do młodzieży grającej i śpiewającej. Muzykalna młodzież została zaproszona do udziału w przygotowaniach oratorium pt. „Ja jestem”. To muzyczne dzieło zostało skomponowane przez młodych ludzi – Matusza Kazimierskiego (muzyka) i diakona Adriana Sielickiego (teksty). Oratorium opowiada o historii paschy Narodu Wybranego oraz o passze krzyżowej Jezusa Chrystusa.

Jak powiedział na konferencji Mateusz Kazimierski: „zapraszamy młodych, pragnących rozwijać swój talent wokalny i instrumentalny na jedyne w swoim rodzaju warsztaty połączone z rekolekcjami biblijnymi, a zakończone monumentalnym koncertem. Obok chóru młodzieżowego, wystąpi także młodzieżowa orkiestra, złożona z uczniów, studentów, jak również ich rodziców, pochodzących głównie z diecezji legnickiej oraz innych miast Polski”. Warsztaty przygotowujące do udziału w oratorium rozpoczną się w Legnicy 4 lipca. Premierę przedstawienia zaplanowano na 15 lipca w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Przełom lipca i sierpnia to tradycyjny czas pieszej pielgrzymki diecezji legnickiej na Jasną Górę. W tym roku wyruszy ona po raz 25. O wydarzeniu poinformował ks. Mateusz Rycek, odpowiedzialny za stronę logistyczną pielgrzymki.

„Pielgrzymka rozpocznie się 29 lipca, a zakończy 7 sierpnia na Jasnej Górze. Prowadzić nas będzie hasło: ‚Na drodze pokuty i odnowy’. Pielgrzymi podczas tych rekolekcji będą mieli okazję podjąć refleksję nad własnym życiem, doświadczając pokuty i umartwienia, odnowić swoją relację z Bogiem. Pątników zachęcamy do pielgrzymowania w jednej z ośmiu grup. Jak co roku będzie także grupa duchowego uczestnictwa” – mówił ks. Mateusz.

Natomiast na zakończenie wakacji, od 24 do 27 sierpnia, już po raz 24. w Legnickim Polu odbędzie się Spotkanie Młodych. „Jest to najstarsza inicjatywa diecezjalna skierowana do młodych ludzi. To czas modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu, ale też spotkań z ciekawymi gośćmi. Nigdy nie brakuje też dobrej muzyki i koncertów” – mówił o tym spotkaniu ks. Przemysław Superson, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

W tym roku do Legnickiego pola przyjadą m.in.: o. Leon Knabit, ks. Mariusz Rosik – biblista, Radosław Pazura – aktor, Paweł Cwynar – pisarz, były gangster dający świadectwo swojego nawrócenia. Oprawę muzyczną zapewnią zespoły Mate.O/TU oraz Strona B.

Spotkanie Młodych w Legnickim Polu odbywa się we współpracy z Gminą Legnickie Pole. Jej przedstawiciel Krzysztof Duszkiewicz, zastępca wójta, zapewnił o włączeniu się władz lokalnych w to przedsięwzięcie. „To nie tylko promocja dla naszej gminy, ale także pokazanie jej mieszkańcom, jak młodzież potrafi się bawić, modlić, spędzać razem czas” – podkreślił.

Na zakończenie ks. Janusz Wilk, asystent kościelny KSM-u, zaprosił do uczestnictwa w nowej inicjatywie, która odbywać się będzie raz na kwartał. Skierowana jest ona do młodzieży starszej, szczególnie do studentów. To młodzieżowe nocne uwielbienie, które odbywać się będzie w legnickiej katedrze, a prowadzone będzie przez duszpasterstwo akademickie „Ikona”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 23 czerwca.