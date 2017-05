Walczymy o człowieka, a nie z alkoholem

26 maja br. w Sejmie odbyła się konferencja „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”. Gośćmi spotkania byli m.in. abp Marek Jędraszewski i bp Tadeusz Bronakowski.

Organizatorami byli Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Witając przybyłych marszałek Kuchciński zauważył, iż problem nadużywania alkoholu ma wymiar narodowy. Przypomniał definicję trzeźwości, jaką Sejm zawarł w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku: „Trzeźwość to sposób myślenia i rozwijanie swojej wolności”. Zaznaczył, że „wolność to swoboda dokonywania wyborów, a także odpowiedzialność”, wyrażając przy tym zadowolenie, że słowo to znalazło się w tytule konferencji. Marszałek zaproponował debatę o trzeźwości narodu w Sejmie.

Gość honorowy – abp Marek Jędraszewski przypomniał słowa św. Jana Pawła II z 9 czerwca 1991 podczas Mszy św. na Agrykoli w Warszawie. „Gdy Jan Paweł II odwiedził Polskę w 1991 roku, budziliśmy się do wolności. Papież zaznaczył wtedy, że nie można tylko posiadać wolności, ale trzeba ją stale zdobywać: «Tylko prawda czyni ludzi wolnymi – tak uczy Chrystus. Drodzy bracia i siostry, jestem jednym z was, nie jesteście mi obojętni, staję razem z Wami przed próbą wolności»” – przywołał mówca słowa Ojca Świętego.

Metropolita krakowski zaznaczył, że wolność zdobywa się, czyniąc z niej dobry użytek w prawdzie. „Wolność możemy odczytywać w dwóch wymiarach: pierwszy to samostanowienie, a drugi samoopanowanie. Pamiętajmy, że akt wolności dokonuje się wobec prawdy” – przypomniał hierarcha. Jednocześnie zauważył, że „człowiek uzależniony nie może sam o sobie stanowić, nie jest w stanie nad sobą panować, nie rozróżnia, co jest dobre, a co złe”. „A ratowanie naszego narodu musi polegać na tym, aby ludzie mogli sami o sobie stanowić” – podkreślił abp Jędraszewski.

Na zakończenie zapytał: „Co mamy czynić, aby zdrowie duchowe naszego narodu pozostało na miarę naszej tradycji”. Życzył wszystkim, „abyśmy zdali egzamin dojrzałości i w wolności potrafili przeciwstawić się złu, które niesie za sobą nadużywanie alkoholu”.

Minister Konstanty Radziwiłł przypomniał, iż w Polsce problem nadużywania alkoholu jest stale obecny. „Ponad pół miliona osób uzależnionych, a ponad 12 procent Polaków używa alkoholu w sposób, który jest niebezpieczny” – zaznaczył szef resortu zdrowia. Przedstawił również skutki nadużywania alkoholu. „Prowadzi to do wielu chorób, cierpień, tragedii. Choroba alkoholowa najbardziej uderza w rodzinę i nasze społeczeństwo. Dochodzi do rujnujących skutków bezrobocia, biedy, a nawet śmierci” – przestrzegł mówca.

Zachęcał też do istotnej i potrzebnej profilaktyki. „Władze zarówno publiczne, jak i kościelne winny podejmować różnego rodzaju programy. Musimy pamiętać o wspieraniu poradnictwa, leczeniu uzależnionych. Szczególnie ważne, a często lekceważone są ruchy abstynenckie, które promują postawę trzeźwości. Członków tych ruchów możemy znaleźć wśród harcerzy lub kościelnych wspólnot” – oświadczył dr Radziwiłł.

Wyliczył też główne problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Są to m.in. powszechna dostępność alkoholu, którego niska cena pozwala na łatwy dostęp do niego przez dzieci, jak również promocja alkoholu w naszym kraju. Minister wyraził nadzieję, iż obecna konferencja przybliży do rozwiązania problemów, w postaci nowych regulacji prawnych.

Wiceminister Stanisław Szwed wyraził uznanie dla organizowanych Tygodni Trzeźwości i księdza Władysława Zązela, członka Zespołu Apostolstwa Trzeźwości z diecezji bielsko-żywieckiej, który na terenie swojej diecezji organizuje wesela abstynenckie. Jest to wyraz odpowiedzialności za dobro narodu – podkreślił prelegent.

O potrzebie stworzenia Narodowego Programu Trzeźwości mówił prof. Krzysztof Wojcieszek z Pedagogium WSNS w Warszawie. „Dostępność napojów alkoholowych musi być ograniczona. Albo Polska będzie trzeźwa, albo wcale jej nie będzie. Uzależnienie skraca życie aż o 15 lat, co oznacza, że jest to najpoważniejszy i najniebezpieczniejszy narkotyk” – zaznaczył naukowiec.

„Naród wolny to naród trzeźwy” – dodała posłanka Małgorzata Zwiercan.

Konferencję podsumował bp dr Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. „Dziękuję za zorganizowanie tej jakże ważnej konferencji. Jest ona tym bardziej istotna, że obecnie dostępność alkoholu jest o 40 proc. wyższa niż w PRL-u, a 2/3 Polaków, uważa, że problem alkoholowy nie wymaga interwencji” – stwierdził biskup. Zaznaczył, że walczymy o człowieka, a nie z alkoholem. „Walczymy z terrorem mniejszości siejącym złe obyczaje” – wyjaśnił.

„Pamiętajmy, że rodzina chroni trzeźwość przez miłość, wzajemną troskę i i stawianie sobie ambitnych wymagań, Kościół zaś przez wskazywanie sensu życia i prowadzenie ludzi do Boga. Działania państwa powinny w racjonalny sposób ograniczać sprzedaż i promocję alkoholu. (…) Dlatego troska o trzeźwość narodu jest naszym konkretnym darem dla tych Polaków, których ten problem dotyka najmocniej oraz dla całej ojczyzny” – oświadczył przewodniczący Zespołu.

Na zakończenie konferencji wezwał zebranych: „Obudźmy ukochaną ojczyznę, aby Polacy cieszyli się wolnością duchową” oraz zaprosił zebranych na wspólną modlitwę na Jasną Górę 17-18 czerwca, „gdzie będziemy prosić Matkę Bożą o trzeźwość Narodu”.

Wyrazem troski w tej dziedzinie będzie zwołany z inicjatywy Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości Narodowy Kongres Trzeźwości, który w dniach 21-23 września br. odbędzie się na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.