Warszawa: 200 małżeństw weźmie udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ruchu Equipes Notre-Dame

Ok. 200 małżeństw z całej Polski oraz kilkudziesięciu gości z zagranicy weźmie udział w jubileuszowej XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ruchu Equipes Notre-Dame, która odbędzie się 27 maja w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Kulminacyjnym momentem spotkania będzie Msza św. sprawowana pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

„Będziemy wspólnie dziękować Panu Bogu za rozwój Ruchu na świecie i w naszym Super Regionie, za wszystkie otrzymane łaski, za odkrywany dar duchowości małżeńskiej, a także za spotkanie dwóch sakramentów: małżeństwa i kapłaństwa, które – jak podkreślał ks. Henri Caffarel [założyciel END]– dokonuje się w naszym Ruchu i przez nasz Ruch. Coroczna pielgrzymka to również moment, kiedy zawierzamy nasze małżeństwa i kapłanów Maryi – dobrej przewodniczce, Naszej Pani (Notre Dame). Będziemy też modlić się za młode małżeństwa: o łaskę wiary, dar rodzicielstwa, zdolność budowania trwałych więzi” – czytamy w zaproszeniu skierowanym do wszystkich członków END w Polsce.

Po raz pierwszy w ogólnopolskiej pielgrzymce ruchu uczestniczyć będzie Para Światowa END – To i Ze Moura-Soares z Portugalii. Szczególnymi gośćmi tegorocznego spotkania będą też inni oficjalni przedstawiciele END: o. Jacinto Farias SCJ – doradca duchowy Ekipy Światowej, Georges i Mahassen Khoury – Para Odpowiedzialna Strefy Europa Centralna oraz małżeństwa reprezentujące ruch we Francji, Libanie i na Litwie. W gronie uczestników poza małżeństwami z Polski znajdą się również pary z Białorusi, Ukrainy, Węgier, Litwy, Słowacji i Czech oraz kilka polskich małżeństw mieszkających w Niemczech.

Wszyscy będą mogli m.in. zapoznać się z historią sanktuarium na Siekierkach (ogólnopolskie pielgrzymki END odbywają się zawsze w którymś z sanktuariów maryjnych), wysłuchać specjalnej sesji poświęconej osobie i nauczaniu założyciela ruchu, o. Henri Caffarela, którego proces beatyfikacyjny jest w toku oraz wziąć udział w grupach dzielenia.

– Ważnym celem ogólnopolskich pielgrzymek END jest wzmocnienie więzi – zarówno między małżeństwami z Polski, jak i w ramach całego naszego regionu jakim jest Europa Środkowa. Poznawanie innych, ich problemów, doświadczeń, słuchanie ich świadectw jest ogromnie inspirujące i daje impuls do przemyśleń nad własnym życiem – podkreśla Beata Pińkowska, odpowiedzialna wraz z mężem Marcinem za Sektor Mazowiecki A Ruchu. – Wielką siłę daje też wspólna Eucharystia i to, że każdego roku zawierzamy się Maryi – dodaje.

Na Mszę św. o godz. 15.00 zaproszeni są wszyscy, którzy zainteresowani są ruchem END i chcieliby do niego dołączyć. Przez piętnaście minut przed Eucharystią dla wszystkich tych osób przy wejściu do kościoła będzie działał specjalny punkt informacyjny. Mszę św. pod przewodnictwem kard. Nycza koncelebrować będą doradcy duchowi poszczególnych ekip.

Międzynarodowy ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame powstał w 1939 r. we Francji z inicjatywy świeckich: kilka młodych małżeństw poprosiło również młodego ks. Henri Caffarela, by pomógł im odkrywać bogactwo ich sakramentu. Taki jest właśnie cel ruchu.

Formacja przebiega w ekipie – grupie kilku par, którym towarzyszy kapłan. Spotykają się raz na miesiąc u siebie nawzajem – na wspólnej modlitwie i posiłku, który jest też okazją do rozmowy o konkretnych tematach duchowych i dzielenia się życiem. Małżeństwa należące do ruchu zobowiązują się też do lektury Pisma św., dialogu małżeńskiego, pracy nad sobą i modlitwy – indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej. Raz do roku uczestniczą w rekolekcjach.

Obecnie ruch Equipes Notre-Dame działa na całym świecie – w poszczególnych Regionach i Superregionach. W ponad 13 tys. ekip gromadzi 64 tys. małżeństw i kilka tysięcy kapłanów – doradców duchowych. Statuty ruchu zatwierdzone są przez Stolicę Apostolską, która uznaje END za międzynarodowe stowarzyszenie prywatne wiernych.