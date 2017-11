Warszawa: 223 rocznica Rzezi Pragi, która zakończyła insurekcję kościuszkowską

Mszą św. w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana uczczono rocznicę Rzezi Pragi – masakry, której w czasie insurekcji kościuszkowskiej, 223 lata temu dokonały wojska rosyjskie. Eucharystii przewodniczył biskup koadiutor Romuald Kamiński. Przyszyły ordynariusz warszawsko-praski apelował w homilii, aby upamiętniając rocznicę nie zatrzymywać się jedynie na wspominaniu rzezi, ale wyciągać wnioski, które przyniosą owoce w przyszłości. Po zakończonej liturgii odbyły się koncert patriotyczny oraz przemarsz pod cerkiew świętej Marii Magdaleny, gdzie stoi krzyż upamiętniający ofiary Rzezi Pragi.

W homilii bp Kamiński zachęcał, aby na wydarzenia sprzed 223 lat spojrzeć w kontekście odczytanych czytań liturgicznych. Jego zdaniem tylko w świetle Słowa Bożego możemy właściwie spojrzeć na tragedię ludności Pragi z 1794 r.

Nawiązując do słów z Księgi Malachiasza bp Kamiński podkreślił, że starotestamentalny prorok naucza o tym, że jesteśmy dziećmi jednego Boga. – Przypominając sobie o tej prawdzie patrzymy z perspektywy tego słowa na tamto wydarzenie. Dlaczego doszło do takiej tragedii? Większość ludzi zapomniała, że są dziećmi jednego Boga i kiedy była wznoszona ręka, by uderzyć brata swego zabrakło człowieka, który by o tym przypomniał – powiedział.

Hierarcha przywołał słowa z Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „stanęliśmy pośród was pełni skromności” (1 Ts 2,7). – Pokora to ambitna i mocna cecha, którą reprezentuje w sposób wyjątkowy sam Jezus. Jego przyjście na świat nacechowane jest pełnią pokory, dlatego, że wszystko co sprowadziło nieszczęście na świat, wzięło się z pychy, a antidotum na nią jest właśnie pokora – powiedział. Dodał, że o konieczności służenia bliźnim i pokorze mówią także słowa odczytanej Ewangelii według św. Mateusza.

Biskup Kamiński przypomniał tło historyczne, przebieg oraz upamiętnienie Rzezi Pragi z 1794 r. Zaapelował o pamięć o tych wydarzeniach. – Właściwa pamięć musi być pamięcią owocną. Nie może wspominać tylko tego co zostało zrujnowane, ale musi te zgliszcza porządkować i budować piękny gmach miłości, zgody, przyjaźni i braterstwa – powiedział.

W Eucharystii uczestniczyli m.in. burmistrz dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki, młodzież z pocztami sztandarowymi, kombatanci i mieszkańcy Warszawy.

Po Mszy św. odbył się koncert patriotyczny poświęcony ofiarom rzezi, następnie wierni udali się pod krzyż, upamiętniający ofiary tragedii, stojący obok prawosławnej katedry pw. św. Marii Magdaleny. Odmówiona została modlitwa i złożone kwiaty oraz znicze. Msza św. była transmitowana na antenie Radia Warszawa.

Pod koniec insurekcji kościuszkowskiej, 4 listopada 1794 r. wojska rosyjskie (ok. 30 tys.) pod dowództwem gen. Aleksandra Suworowa zdobyły warszawską Pragę, bronioną przez wojska powstańcze (ok. 14 tys.) przez generałów Józefa Zajączka i Jakuba Jasińskiego. Rosjanie dokonali rzezi ludności cywilnej, mordując blisko 8 tys. mieszkańców (niektóre szacunki mówią nawet o 20 tys.), nie wyłączając dzieci, kobiety i starców. Wydarzenie to przeszło do historii jako Rzeź Pragi.

Rzeź Pragi przypieczętowała klęskę insurekcji kościuszkowskiej, po której nastąpił III rozbiór Polski.