Warszawa: abp Hoser na świątecznym spotkaniu ze strażakami z terenu Mazowsza

W oktawie Świąt Wielkanocnych, zgodnie z tradycją, biskup warszawsko-praski spotkał się ze środowiskiem strażackim z terenu Mazowsza. Składając świąteczne życzenia abp Henryk Hoser wyraził uznanie dla całej grupy zawodowej za jej oddaną i wytrwałą służbę społeczeństwu stwierdzając, że wpisuje się ona w ekonomię Zmartwychwstania. – Każda udana akcja ratująca ludzkie istnienie od śmierci, a dobra materialne od zniszczenia stanowi element zwycięstwa nad śmiercią. Stąd Wielkanoc jest niejako waszym świętem patronalnym – powiedział bp warszawsko-praski.

Zwrócił również uwagę, że strażacy jako jedyna ze służb mundurowych bez względu na sytuację polityczną w kraju była wierna chrześcijańskiej tradycji i wartościom. – Ubrani w swoje mundury zawsze uczestniczyliście w uroczystościach kościelnych Świąt Paschalnych – przypomniał abp Hoser.

Życzył on również całej społeczności, by obchody wielkanocne były dla każdego jej członka okazją do odnowienia wewnętrznego. – Niech te święta będą dla was czasem umocnieniem w trudnej służbie człowiekowi dodając wam skrzydeł i napełniając wasze serca prawdziwą radością, która jak pokazuje Ewangelia – jest zaraźliwa, byście zawsze byli świadkami Zmartwychwstałego – powiedział abp Hoser.

Spotkanie uświetnił koncert w wykonaniu chóru Cantorum Maximilianum.