Warszawa: apel o odważne głoszenie Ewangelii – główne nabożeństwo jubileuszu Reformacji

Apel o to, by chrześcijanie nie bali się odpowiadać w duchu Ewangelii na wyzwania przed jakimi stoją dziś narody i społeczeństwa – to treść przesłania, jakie do uczestników Nabożeństwa Reformacyjnego skierował bp Munib Younan z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej. Uroczystość odbyła się dziś w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim pw. Świętej Trójcy w ramach Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji.

Nabożeństwo Reformacyjne, które odbyło się w niedzielę przed południem w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim pw. Świętej Trójcy, było jednym z głównych wydarzeń trwających Centralnych Obchodów Jubileuszu Reformacji. We wspólnej modlitwie wzięli udział m.in. Prymas Polski abp Wojciech Polak, przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej wraz z sekretarzem ks. Ireneuszem Lukasem, bp Karol Maria Babi z ramienia Polskiej Rady Ekumenicznej oraz bp Markus Dröge z Ewangelickiego Kościoła Krajowego Berlina-Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc.

Nabożeństwu przewodniczył bp Jan Cieślar, zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a kazanie wygłosił bp Munib Younan z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Jordanii i Ziemi Świętej.

Bliskowschodni hierarcha przypominał, że chrześcijanie są wezwani do odpowiadania na wyzwania, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa i narody.

– Dziś żyjemy w świecie zasług i konsumpcji, ekstremizmu i populizmu. To są wartości i ideologie, które wyznaje świat. To są rzeczy, które media i popkultura uznają za silne i znaczące. Pytanie skierowane dziś do nas brzmi: co wyznaje Kościół w konfrontacji z taką kulturą? Jakie wartości wyznajemy? – pytał. Przypomniał, że reformacja powinna być dla wszystkich chrześcijan wspólną „prośbą do Ducha Świętego, aby nas zmieniał, reformował, przeobrażał i kształtował, abyśmy byli świadkami krzyża”.

„Nigdy nie możemy milczeć o Dobrej Nowinie w obawie, że popełnimy jakiś błąd. Nigdy nie wolno nam chować światła Chrystusowej miłości przed światem w obawie, że możemy obrazić innych. Jeśli nie głosimy miłości – któż to zrobi? Jeśli nie nakarmimy biednych – któż to zrobi? Jeśli nie sprzeciwimy się uciskowi – któż to zrobi? Jeśli nie zaśpiewamy ‘alleluja’ – któż to zrobi?” – apelował bp Younan.

Nawiązując do motta obchodów 500-lecia Reformacji „Wyzwoleni przez łaskę Bożą” przypomniał, że wyzwolenie jest dziś wielką potrzebą całego świata i przesłaniem, które powinien nieść Kościół.

„Świat czeka na przesłanie wyzwolenia! Świat odczuwa głód i pragnienie za tym chlebem i winem. Dziś, jest to chór głosów, które pytają: Kiedy zostaniemy wyzwoleni? Uchodźcy u granic Europy pytają: Gdzie jest moje wyzwolenie? Gdzie jest moja godność?” – wskazywał kaznodzieja.

Ewangelicki biskup powiedział, że współcześnie ludzie odczuwają zagrożenie III wojną światową, nawet nuklearną, dlatego pytają, gdzie jest wyzwolenie od kultury przemocy i nienawiści, a także „z grzechów chciwości i kapitalizmu”.

Bp Younan mówił, że wyzwolenia z niesprawiedliwego systemu 50-letniej okupacji oczekuje naród palestyński zaś Izraelczycy pytają, kiedy ucichnie konflikt z ich sąsiadami, tak, by mogli żyć w pokoju opartym na sprawiedliwości.

„Jest wielu chrześcijan na Bliskim Wschodzie, którzy doświadczają prześladowania i pytają: Kiedy będziemy wyzwoleni? Kiedy społeczność międzynarodowa pospieszy nam z pomocą i wstawi się za nami?” – wyliczał biskup i zachęcał, by chrześcijanie wspólnie wyznawali wiarę w wyzwalającą miłość Chrystusa.

Uczestnicy Nabożeństwa Reformacyjnego podkreślali, że trwające w Polsce obchody 500-lecia Reformacji są świadectwem i inspiracją dla całego świata – mówił o tym m.in. ks. Ireneusz Lukas, sekretarz Światowej Federacji Luterańskiej, który zapewnił, że we wspólne obchody włączają się członkowie 145 Kościołów w 98 krajach świata, których więzy z Polską wciąż pozostają żywe.

Obecny podczas nabożeństwa zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Berlina, Brandenburgii i śląskich Łużyc Górnych, bp Markus Dröge przekazał na ręce bp. Jana Cieślara kopię dokumentów poświadczających miejsce pochówku w Berlinie urny z prochami bp. Juliusza Bursche. Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zginął w 1942 r. w gestapowskim więzieniu Moabit w Berlinie, dokąd trafił po okresie uwięzienia w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Hierarcha wyraził też wdzięczność za budowane od lat polsko-niemieckie pojednanie i partnerstwo i zachęcił do pogłębiania pamięci o bp. Juliuszu Bursche inspirującej w “pomnażaniu kapitału pojednania”.

Centralne Obchody Jubileuszu 500-lecia Reformacji trwają w Warszawie w dn. 26-29 października. Kościół katolicki włącza się w te obchody wspólnie ze wspólnotą luterańską, liczącą w Polsce ok. 70 tys. wyznawców, a na świecie – ok. 80 mln.