Warszawa: duszpasterze młodzieży i katecheci uczestniczą w spotkanych formacyjnych

W stołecznym kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu trwają doroczne spotkania duszpasterzy i katechetów archidiecezji warszawskiej. W pierwszej turze spotkań metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz spotkał się z uczącymi w szkole duchownymi i proboszczami.

Metropolita warszawski wskazał duchownym, że katecheza i ewangelizacja nie mogą się wykluczać. – Katecheza zawsze potrzebowała ewangelizacji, a ewangelizacja potrzebuje katechezy – powiedział kard. Nycz. Zwrócił uwagę, że relacje między katechezą, duszpasterstwem i ewangelizacją jednoznacznie określa adhortacja Pawła VI „Evangelii nuntiandi” z 1975 r.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że młodzież „złapana” przez ewangelizatorów podczas wydarzeń takich, jak Przystanek Jezus, musi mieć miejsce, do którego potem będzie mogła wrócić, by co dzień otrzymywać stały pokarm duchowy. – Katecheza w szkole może spełnić jedynie pewne elementy prowadzenia człowieka do wiary, dlatego wymaga ciągłej ewangelizacji – wskazał kardynał, podkreślając jak istotną rolę w tym względzie odgrywa parafia.

– W XX wieku w dużej mierze za ewangelizację młodzieży odpowiedzialna była rodzina. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej – stwierdził purpurat.

Arcybiskup zachęcił proboszczów i wikariuszy do większego zaangażowania w poszukiwanie nowych katechetów, którzy będą mogli pracować na terenie ich parafii. Sposobem na to mają być uruchomione właśnie na warszawskim Papieskiemu Wydziale Teologicznym katechetyczne studia podyplomowe. Kardynał wskazał, że już w tym roku brakuje osób do objęcia wszystkich wolnych etatów, a w kolejnych latach może być jeszcze gorzej.

Podczas spotkania kard. Nycz wręczył nominacje na dekanalnych duszpasterzy młodzieży. Dwóch kapłanów archidiecezji otrzymało natomiast jubileuszowe dyplomy za 25 lat pracy katechetycznej.

Ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przypomniał katechetom, że do czasu opracowania nowej podstawy programowej Kościoła katolickiego, programy nauczania do lekcji religii nie ulegają zmianie. Duchowny wskazał także główne cele, towarzyszące tegorocznej pracy katechetycznej na terenie archidiecezji warszawskiej, zwłaszcza przygotowania do obchodów 200-lecia archidiecezji warszawskiej.

Krystyna Mucha, przedstawicielka Wojewódzkiego Kuratora Oświaty przypomniała z kolei zmiany w systemie oświaty, które zaczynają obowiązywać od nowego roku szkolnego. Urzędniczka zwróciła uwagę, że nowe podstawy programowe wzmacniają wychowawczą i profilaktyczną funkcję szkoły i bardziej zachęcają uczniów do pracy zespołowej.

Przedstawiciele wspólnoty ewangelizacyjnej Tymoteusz z Lubina opowiedzieli o możliwościach ewangelizacyjnych podczas nauczania religii w szkole. Ewangelizatorzy zwrócili uwagę na potrzebę budowania więzi z uczniami, poszukiwania nowych dróg i sposobów na spotkanie z młodymi. – Młodzi chcą słuchać Słowa Bożego, tylko potrzebują przestrzeni do spotkania z Bogiem – stwierdził ks. Jakub Stanecki. Podkreślił, że to zadanie nie tylko dla nauczycieli religii, ale także duszpasterzy.

Animatorzy wskazali, że współczesna parafia musi być misyjna i otwarta na nowe pokolenie młodych osób. – Nowa ewangelizacja to gotowość do szukania zaginionych owiec – stwierdził Piotr Sowa ze wspólnoty Tymoteusz.

– Człowiek starej mentalności szuka programu. Człowiek nowej mentalności szuka człowieka – stwierdził Piotr Sowa. Zachęcił duszpasterzy do zmiany mentalności i otwarcia na potrzeby młodych. Z kolei ks. Stanecki przekonywał, że młodzież potrzebuje autentycznego spotkania z duszpasterzem. – Towarzyszenie to nie jest robienie czegoś dla młodzieży. To włączenie ich do swojego życia – mówił o zaangażowaniu duchownych we współpracę z młodzieżą.

Podczas corocznego spotkania dla katechetów i duszpasterzy młodzieży zaprezentowano także ofertę edukacyjną powstającego w stołecznej Świątyni Opatrzności Bożej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, a także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Podobne spotkania dla katechetów świeckich i sióstr zakonnych odbędą się w piątek po południu i w sobotę rano.