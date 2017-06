Warszawa: dziś modlitwa w intencji pokoju i spotkanie nt. Erytrei

Jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca, Wspólnota Sant’Egidio w Warszawie zaprasza do wspólnej modlitwy w intencji pokoju na świecie. Dzisiejszą modlitwę poprzedzi spotkanie poświęcone sytuacji w Erytrei, które poprowadzi Sylwia Gawrysiak ze stołecznej Wspólnoty Sant’Egidio.

– Zdajemy sobie sprawę, że pokój jest darem od Boga i o ten dar chcemy prosić. Chcemy też przypominać naszemu krajowi, który cieszy się pokojem, że są miejsca, w którym go brak i, że są bracia, którzy potrzebują naszego zainteresowania, troski i modlitwy. Nie wszędzie dotrzemy z pomocą niesioną naszymi rękami, dlatego chcemy docierać tam z naszą modlitwą – mówi w rozmowie z KAI Sylwia Gawrysiak ze stołecznej Wspólnoty Sant’Egidio. Comiesięczną modlitwę, podczas której wymieniane są wszystkie kraje, w których trwają konflikty i działania wojenne, poprzedzi spotkanie, poświęcone tym razem sytuacji w Erytrei. Cykliczne spotkania, to inicjatywa wspólnoty, która chce w ten sposób pogłębiać świadomość dotyczącą codziennego życia mieszkańców poszczególnych krajów objętych konfliktami i wojnami.

„Czasami bezrefleksyjnie czytamy o tym, że ludzie uciekają z danego kraju, jak np. z Erytrei do Europy w tym momencie, ale zupełnie nie wiemy dlaczego. Stąd biorą się nieporozumienia, jakaś niechęć do przybyszów, jakieś stereotypy” – wyjaśnia Gawrysiak. Jak dodaje, Erytrea, nazywana „Koreą Północną Afryki”, to kraj znajdujący się w czołówce pod względem liczby uchodźców przybywających do Europy. Choć nie ma tam otwartej wojny, przyczyną emigracji są napięte stosunki kraju z sąsiadującą Etiopią. Osoby, które zdecydowały się na opuszczenie Erytrei mieszkają dziś także w Polsce. To m.in. wolontariuszki, które pomagały warszawskiej Wspólnocie Sant’Egidio, podczas ostatniej Wigilii z Ubogimi.

Spotkanie poświęcone Erytrei i modlitwa o pokój rozpocznie się dziś o godz. 18.00 w warszawskim kościele św. Andrzeja i Alberta.