Warszawa: Jarosław Gowin gościem Rady Naukowej KEP

Nauczanie teologii i prawa kanonicznego w kontekście nowej ustawy o szkolnictwie wyższym było tematem dzisiejszych obrad Rady Naukowej KEP. Gościem spotkania był minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W trakcie spotkania zadecydowano o powołaniu ministerialno-kościelnego zespołu, który będzie precyzował status nauk kościelnych w świetle nowej ustawy.

„Chodzi nam o zagwarantowanie autonomii nauk kościelnych” – powiedział po spotkaniu przewodniczący abp Marek Jędraszewski. Przewodniczący Rady zaznaczył też w rozmowie z KAI, że nauki kościelne służą nie tylko Kościołowi, ale całemu społeczeństwu i powinny wciąż wnosić wkład w polski dorobek kulturowy.

Metropolita krakowski wyraził opinię, że ustawa, której projekt jest właśnie społecznie konsultowany, dogłębnie zmieni krajobraz szkolnictwa wyższego w Polsce. „Chodziłoby o to, aby przy projektowanych zmianach – strukturalnych, w dziedzinie finansowania, promocji naukowej i badań naukowych – nauki kościelne znalazły dla siebie właściwe miejsce i żeby została zagwarantowana ich autonomia” – powiedział abp Jędraszewski.

Chodzi też o to, jak tłumaczył, by nauki teologiczne nie zostały „zakwalifikowane” do dziedziny nauk humanistycznych, bo jest to zupełnie inna dziedzina. Przedmiotem dyskusji był też status prawa kanonicznego, to znaczy czy jest ono dyscypliną naukową czy – tak jak stanowi projekt ministerstwa – ma być uznane jako część prawa jako takiego.

Abp Jędraszewski zaznaczył w rozmowie z KAI, że w myśl dzisiejszej dyskusji niezależność prawa kanonicznego jako odrębnej dyscypliny naukowej powinna być utrzymana. Przemawia za tym szereg okoliczności: wymogi Stolicy Apostolskiej, ale też możliwości promocji naukowych czy pracy dla absolwentów wydziałów prawa kanonicznego.

Podczas spotkania wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin przypomniał główne założenia ustawy o szkolnictwie wyższym. „Pan premier przedstawiał swoje racje, które też mają swoją wagę” – przyznał przewodniczący rady naukowej KEP. Na zakończenie postanowiono, że zostanie ustanowiona grupa robocza złożona z przedstawicieli ministerstwa i Rady Naukowej KEP. Gremium to będzie pracowało nad szczegółami ustawy w kontekście nauczania kościelnego na uczelniach i wydziałach teologicznych.

Pytany o ocenę stanu nauczania teologii w Polsce abp Jędraszewski odparł: „Premier Gowin ocenił, że nauczanie teologii w Polsce ma się bardzo dobrze, co przyjąłem z satysfakcją, ale i z pewnym zaskoczeniem. Wygląda to różnie na różnych wydziałach i uczelniach” – powiedział hierarcha. Ocenił, że ogólnie poziom jest wysoki, ale teologia boryka się z różnymi problemami, na przykład w dziedzinie przyznawania grantów na badania naukowe.

„Podczas spotkania przytaczano konkretne fakty świadczące o tym, że w komisjach przyznających granty dla uczelni czy wydziałów kościelnych, decydowały niekiedy względy bardziej ideologiczne niż merytoryczne, dlatego grantów po prostu nie przyznawano” – stwierdził przewodniczący Rady.

Było to pierwsze posiedzenie Rady naukowej KEP pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, który na to stanowisko został wybrany w marcu br., zastępując bp. Andrzeja Dziubę, którego kadencja wygasła.

Założenia konsultowanego od miesiąca projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce obejmują m.in. poszerzenie autonomii uczelni, ich podział na akademickie i zawodowe, możliwość organizowania egzaminów wstępnych, nowy model kształcenia doktorantów.

Tzw. Ustawa 2.0, nazywana też „konstytucją dla nauki” zacznie obowiązywać prawdopodobnie 1 października 2018 r.