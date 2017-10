Warszawa: jubileusz 100-lecia Zgromadzenia Księży Marianów na Pradze

– Naszym zadaniem jest wychowywać człowieka prawego – podkreślił w niedzielę ks. Tomasz Nowaczek MIC, prowincjał Prowincji Opatrzności Bożej Zgromadzenia Księży Marianów. W sanktuarium Matki Bożej z Lourdes świętowano jubileusz 100-lecia przybycia marianów na warszawskiej Pradze i 25 lat poświęcenia prowadzonego przez nich kościoła. Liturgii przewodniczył abp Jan Paweł Lenga MIC, wieloletni misjonarz w Karagandzie.

W homilii ks. Tomasz Nowaczek zwrócił uwagę, że Boże dzieła zawsze rodzą się bez rozgłosu, ale w milczeniu i głębokiej modlitwie. Wspomniał, że wiele dzieł podejmowanych przez jego zgromadzenie było owocem modlitwy zakonników, zwłaszcza tych schorowanych, którzy stając u schyłku swojego życia, przygotowali się na spotkanie z Chrystusem.

Podkreślił, że jubileusz jest okazją do stawiania pytań o przyszłość, czyli o to, do czego zaprasza nas Bóg i Kościół. Mówiąc o potrzebie rozeznawania znaków czasu ks. Nowaczek MIC zachęcał współbraci do sięgnięcia do źródeł mariańskiego charyzmatu. – Wpatrując się w Najświętszą Maryję Pannę, mamy ogłosić nadzieję człowiekowi nowego wieku. Człowiekowi, który nie wie, kim w rzeczywistości jest i który nie rozumie, co sam mówi. Naszym zadaniem jest go wychować, przypominać mu o jego niezbywalnej godności, która rodzi się z Boga, a której czytelnym obrazem jest Maryja – mówił prowincjał księży marianów.

Przygotowaniem do obchodów jubileuszu były misje parafialne, które głosili o. Józef Szczecina i o. Ireneusz Homoncik ze Zgromadzenia Księży Redemptorystów.

W miejscu, gdzie mieści się dzisiejszy Dom Zakonny Księży Marianów na stołecznej Pradze w 1900 r. państwo Jadwiga i Wacław Mańkowscy ufundowali Dom Pracy dla Chłopców. Następnie przekazali dzieło zakonnikom, którzy prowadzili zakład dla sierot w wieku od 7 do 14 lat. W 1935 r. do domu dobudowano kościół, który odtąd służył także mieszkającym w pobliżu wiernym.

W czasie II wojny światowej marianie, prowadzili na Pradze dzieło dożywiania najuboższych. W latach 1940-1948 w domu zakonnym mieścił się dom studiów, a następnie juwenat i scholastykat.

Parafię Matki Bożej z Lourdes erygowano w 1951 r. Następnie na przełomie lat 80. i 90. wybudowano nowy kościół. Obecnie zgromadzenie prowadzi na Pradze Hospicjum Domowe.