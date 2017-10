Warszawa: jubileusz Radia Plus z udziałem Prymasa Polski i kard. Nycza

„Na medialnej mapie Kościoła w Polsce diecezjalne i zakonne rozgłośnie Radia Plus zajmują szczególne miejsce. Jesteście współczesnymi apostołami Jezusa” – mówił Prymas Polski na obchodach 25-lecia Radia PLUS.

Abp Wojciech Polak wygłosił homilię podczas Mszy św. sprawowanej dziś w kościele seminaryjnym w Warszawie pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i z udziałem pracowników rozgłośni z całej Polski. Wskazując na misję mediów katolickich, Prymas Polski podkreślił, że posługując się dostępnymi współcześnie środkami komunikacji społecznej możemy, jako Kościół, budować więzi czytelne i dostępne dla coraz większej liczby osób. I na tej medialnej mapie Kościoła diecezjalne i zakonne rozgłośnie Radia Plus zajmują niewątpliwie ważne miejsce.

„Szukacie nowych form i sposobów, by otwierać ludzkie uszy i serca, zwłaszcza młodych ludzi, ukazując im nade wszystko piękno Jezusowego przesłania i życia wspólnoty Jego uczniów” – mówił abp Polak. Wskazał, że Radio Plus nie unika tematów trudnych, ale to, co cechuje pracę dziennikarzy rozgłośni „dalekie jest – zaznaczył – od pogoni za sensacją czy natarczywym wyrywaniem fragmentarycznych informacji”. Wskazał przy tym na smutną prawdę, którą każdego dnia potwierdza wiele przekazów medialnych, że sensacja i nieszczęście „sprzedają” się dużo lepiej niż dobro.

„Jak być w tym świecie prawdziwie misjonarzami nadziei, a nie prorokami nieszczęść, skoro te właśnie tak łatwo i tak szybko pojawiają się na świecie, a nadzieja z trudem rodzi się dziś w sercach ludzi? – pytał Prymas. Swoją homilię zakończył słowami papieża Benedykta XVI, które uczynił także życzeniami dla całej wspólnoty Radia Plus, aby wspominani tego dnia patronowie „pomagali odkrywać wciąż na nowo i żyć niezmordowanie pięknem wiary chrześcijańskiej, umiejąc dawać jej zdecydowane i zarazem pogodne świadectwo”.

Radio Plus rozpoczęło nadawanie 28 sierpnia 1992, jako rozgłośnia archidiecezji gdańskiej. Cztery lata później, w listopadzie 1996 roku, format gdańskiej stacji przyjęło krakowskie Radio Mariackie. Zaczęto wówczas myśleć o utworzeniu sieci radiowej – w tym celu, rok później powołano do życia Spółkę Producencką Plus, która miała na celu produkcję wspólnego programu dla rozgłośni diecezjalnych i rozpowszechnianie ich drogą satelitarną.

W czerwcu 1998 roku na bazie wielu stacji pod marką Radio Plus zaczęto emisję programu w Warszawie, Szczecinie, Gryficach, Lipianach i w Legnicy, a trzy miesiące później podobnie w Bydgoszczy, Gnieźnie, Gorzowie, Zielonej Górze, Głogowie, Płocku, Ciechanowie, Katowicach, Gliwicach, Łodzi, Opolu, Kielcach, Lublinie i na warszawskiej Pradze. W późniejszym czasie doszły też stacje w Łowiczu, Poznaniu, Koszalinie, Tarnowie, Białymstoku i w Elblągu. Programowi towarzyszyły linery Radio Dobrze Nastawione i Wiemy co się święci. W tym roku rozgłośnia została uhonorowana Totusem w kategorii medialnej.