Warszawa: jutro rozpoczyna się I Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Panele eksperckie, dyskusje teologów, przedstawicieli środowisk biznesu, edukacji, polityki oraz kompleksowe warsztaty przedsiębiorczości będą częścią I Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, który w czwartek i piątek 5-6 października odbędzie się w Warszawie. Spotkanie zainauguruje metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

– Wydarzenie ma na celu zebranie w jednym miejscu i w jednym czasie teologów oraz przedstawicieli środowisk biznesu, edukacji, polityki, aby w sposób całościowy zająć się zagadnieniem katolickiej nauki społecznej – mówi Tomasz Nakielski, przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Jego zdaniem, wyczuwalne jest zapotrzebowanie takiego namysłu w środowiskach szeroko rozumianej polityki, zarówno na szczeblu samorządów, jak i centralnym, a także wśród ludzi biznesu czy organizacji obywatelskich, które chcą kierować się zasadami wynikającymi ze społecznego nauczania Kościoła.

Intencją organizatorów jest również, by pierwszy Festiwal KNS w Polsce przyczynił się do integracji środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej oraz do wymiany dobrych praktyk w tym obszarze. Inspiracją dla podjęcia tego przedsięwzięcia w Polsce jest wieloletnia współpraca Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” z Fundacją Giuseppe Toniolo z Włoch, z którą od 1995 r. organizacja wydaje kwartalnik „Społeczeństwo” (wł. „La Società”). Periodyk jest poświęcony katolickiej nauce społecznej.

Nad merytoryczną stroną przedsięwzięcia czuwa rada programowa na czele z metropolitą wrocławskim abp. Józefem Kupnym, przewodniczącym Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Metropolita wrocławski wygłosi do uczestników spotkania wykład inaugurujący obrady.

W dwudniowych obradach udział wezmą, m.in. wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Giuseppe Franco z Uniwersytetu Bocconi, założyciel Towarzystw Biznesowych Maciej Gnyszka oraz dr hab. Robert Gwiazdowski z Uczelni Łazarskiego.

Wypracowane rozwiązania zostaną przekazane do Rady ds. Społecznych KEP oraz do władz parlamentarnych i samorządowych. Organizatorzy pragną pokazać, że każda z przestrzeni życia społecznego może być zagospodarowana na sposób ewangeliczny. Wypracowane rozwiązania zostaną przekazane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz do władz parlamentarnych i samorządowych.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej odbędzie się w dniach 5-6 października w warszawskim Hotelu Bellotto (dawnym Pałacu Prymasowskim), przy ul. Senatorskiej. Festiwal rozpocznie Msza św. w kościele akademickim św. Anny pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Mariana Florczyka. Obrady zakończy natomiast Eucharystia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, której będzie przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Informacje i zapisy można znaleźć na www.festiwalkns.pl. Honorowy patronat nad festiwalem objął abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP.