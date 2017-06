Warszawa: kard. Nycz zaprasza do Świątyni Opatrzności Bożej

Przychodźmy do Świątyni Opatrzności Bożej z osobistymi i społecznymi intencjami – powiedział kard. Kazimierz Nycz w wieczornej rozmowie z Małgorzatą Steckiewicz na antenie TVP1. Hierarcha zaprosił do uczestnictwa w X Święcie Dziękczynienia. Po raz pierwszy odbędzie się ono również wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej.

W telewizyjnym wywiadzie metropolita warszawski przypomniał, że „w tym roku dziękujemy Bogu za to, iż po 225 latach oczekiwania na spełnienie obietnicy jesteśmy w otwartej Świątyni i budujemy ją dalej”. „To dziękczynienie Bogu ale i wszystkim ludziom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej zbudowania” – podkreślił kard. Nycz.

Wyjaśnił, że hasłem X Święta Dziękczynienia są słowa „Dziękujemy za chleb” gdyż rok 2017 jest rokiem św. Brata Alberta. – To jego słowa, że „trzeba być dobrym jak chleb”, by ubogi miał odwagę przyjścia, a po drugiej stronie aby była postawa gotowości czynienia dobra i miłosierdzia.

Zdaniem kard. Nycza również obecnie bardzo potrzebujemy takich ludzi jak św. Brat Albert. „Był człowiekiem inteligentnym, wykształconym i utalentowanym, doznał w swoim życiu trudu i biedy, podczas powstania styczniowego stracił nogę. Kiedy się nawrócił, dostrzegł oblicze Chrystusa w ludziach biednych i potrzebujących. Przywracał godność, walczył o godność człowieka bo wiedział, że to najważniejsze zadanie, jakie mamy do wypełnienia wobec ludzi potrzebujących” – zaznaczył kard. Nycz.

Człowiekem, biskupem i kardynałem, który jest podobny do Brata Alberta metropolita warszawski nazwał kard. Francesco Montenegro. Arcybiskupa Agrigento zaprosił w tym roku do przewodniczenia Mszy i wygłoszenia homilii w Święto Dziękczynienia.

„Przyjeżdża do nas nie tylko jako ekspert od działalności charytatywnej ale jako świadek miłosierdzia. Kard. Montenegro jest arcybiskupem diecezji, do której należy Lampedusa – wyspa, przy której zginęło najwięcej ludzi, dla których morze stało się cmentarzem. Staje wobec największych wyzwań i problemów jakie chrześcijańska Europa ma do spełnienia wobec uchodźców. Od lat przewodniczy włoskiej Caritas. Za tym co mówi, stoi praktyka jego życia jako księdza, biskupa, kardynała” – mówił metropolita warszawski.

Kard. Nycz zaprosił na Mszę świętą w niedzielę 4 czerwca o godz. 12 w Świątyni Opatrzności Bożej i poprzedzającą ją procesję, która o 8 rano wyruszy z pl. Piłsudskiego jak również na towarzyszące Świętu Dziękczynienia wydarzenia kulturalne i ewangelizacyjne przygotowane dla rodzin z dziećmi oraz dla młodzieży. Wszyscy spotkajmy się przy okazji X Święta Dziękczynienia – zachęcał.

Od 2014 r. w Świątyni Opatrzności Bożej zbierane są intencje dziękczynne. – Przychodzimy tu z dziękczynieniem i zawierzeniem. Składane intencje mają niezwykle ważne znaczenie religijne i duchowe ale także dla budowania świadomości powstającego tu sanktuarium. Przychodźmy tutaj z konkretnymi intencjami dotyczącymi życia osobistego, rodzinnego, parafialnego i polskiego. Mamy takich intencji niezwykle dużo” – zauważył metropolita warszawski. Jutro również on sam złoży własną intencję dziękczynną w Świątyni Opatrzności Bożej.