Warszawa: ks. płk Wątroba obmył stopy dwunastu kombatantom AK

Mszą św. Wieczerzy Pańskiej sprawowaną pod przewodnictwem ks. płk. Januarego Wątroby, wikariusza generalnego biskupa polowego rozpoczęły się w katedrze polowej WP obchody Triduum Sacrum. Podczas Eucharystii nastąpił obrzęd obmycia nóg dwunastu kombatantom, żołnierzom Armii Krajowej.

Na początku Eucharystii ks. płk Wątroba wyjaśnił, że biskup Guzdek przebywa w Orzyszu na uroczystościach powitania Batalionowej Grupy Bojowej NATO z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i dlatego w jego zastępstwie sprawuje Mszę św.

Liturgię słowa przygotowali żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

W homilii ks. Wątroba podkreślił, że, choć dzisiaj Kościół wspomina w sposób radosny moment ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, to często zapominany jest ważny element dzisiejszych czytań.

– Tym „zapomnianym epizodem” była zapowiedź zdrady i ujawnienie zdrajcy. Niestety Wielki Czwartek, czy chcemy o tym pamiętać czy nie, naznaczony jest ludzką zdradą – powiedział.

Kapelan zaznaczył, że zdrada Judasza, jednego z najbliższych współpracowników Chrystusa, była zapowiedzią wszystkich ludzkich zdrad. „Jest zapowiedzią, i trzeba to powiedzieć na pierwszym miejscu, wszystkich zdrad kapłańskich. Tych wielkich, niosących ze sobą słuszne zgorszenie i tych małych, o których nikt nie wie, a które również ranią Kościół i osłabiają moc kapłańskiej posługi. Jest też zapowiedzią każdej zdrady małżeńskiej nie tylko przeciwko szóstemu przykazaniu, ile przeciwko miłości i jedności rodzinnej” – powiedział.

Zdaniem ks. Wątroby w zdradzie tkwią również „sprzeniewierzenie się swojemu życiowemu powołaniu i zaufaniu, jakim kogoś obdarzono”, „każde niegodne przyjęcie czy wyznaczenie godności lub funkcji, zwłaszcza społecznej”, a także „świętokradcze czy niegodne przyjmowanie sakramentów świętych”.

Ks. Wątroba podkreślił, że nawet w tak dramatycznej sytuacji Jezus z miłości do człowieka uszanował godność tego, który miał go zdradzić. „Jezus czyni podobnie po dziś dzień, gdy zawodzą go ci, których On wybiera do pełnienia takiej czy innej życiowej misji. Ostrzega, upomina, daje dowody, ale nie zatrzymuje na siłę. Jest gotów podjąć ryzyko utraty człowieka, gdyż liczy się z jego wolnym wyborem” – powiedział. Dodał, że właśnie w tym tkwi wielkość Jego miłości, że mimo naszych zdrad Bóg nie przestaje nas kochać i „nie przestaje pochylać się nad naszymi brudnymi nie tylko stopami, ale sercami”.

Ks. Wątroba podkreślił, że nie w zdradzie, ale w miłości Boga do człowieka tkwi istota Wielkiego Czwartku. „Niech ta nadzieja Bożej Miłości, poszukującej człowieka „do końca” towarzyszy nam na drogach codzienności i zachęca nas do wierności wobec Tego, który „do końca nas umiłował” – powiedział.

Po homilii rozpoczął się obrzęd obmycia nóg dwunastu kombatantom II wojny światowej. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy album o katedrze polowej.

Mszę św. koncelebrowało liczne grono kapelanów Ordynariatu Polowego. W Eucharystii uczestniczyło wielu wiernych. Obecny był Jan Józef Kasprzyk, p.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, oficerowie Wojska Polskiego, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Warszawy. W imieniu żołnierzy i pracowników wojska Garnizonu Warszawa życzenia kapelanom złożył płk Krzysztof Kseń.

Po Komunii świętej naczynia z Najświętszym Sakramentem zostały przeniesione do ciemnicy, znajdującej się w ołtarzu Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie po zakończeniu liturgii rozpoczęła się adoracja przez wiernych.