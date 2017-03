Warszawa: modlitwa i pokuta za wykorzystanie seksualne małoletnich

O przebaczenie za ciężkie grzechy wykorzystywania seksualnego dzieci przez niektórych duchownych modlono się wieczorem w warszawskiej archikatedrze św. Jana. Nabożeństwu Drogi Krzyżowej, podczas której wielokrotnie wspominano ofiary nadużyć, przewodniczył warszawski biskup pomocniczy Rafał Markowski. Dziś Kościół w Polsce obchodzi Dzień Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich.

Tekst rozważań specjalnie na tę okazję przygotował znany jezuita i rekolekcjonista ks. Józef Augustyn, współpracujący z kościelnym Centrum Ochrony Dzieci przy Ignatianum w Krakowie. Materiał ten został rozesłany przez Sekretariat Episkopatu do wszystkich diecezji, bowiem wieczorem sprawowane są podobne liturgie pokutne.

„Panie Jezu Chryste, naszą Drogę Krzyżową odprawiamy także jako wynagrodzenie za grzechy ludzi Kościoła: za niewierności, zdrady i zgorszenia, którymi raniliśmy Twoje Boskie serce. Szczególnie chcemy błagać Cię o przebaczenie za najcięższe grzechy: wykorzystywanie seksualne dzieci przez niektórych z naszych współbraci i współsióstr” – czytał słowa refleksji bp Markowski.

Zanosząc modlitwę do Jezusa, o. Augustyn napisał: „Niech Twoja męka pokryje głębokim wstydem nasze serca i nasze twarze, bo tylko w ten sposób możemy przestać lekceważyć grzechy i banalizować cierpienie ofiar”. Jezuita dodaje: „Nasze przewrotne tłumaczenie choćby jednego grzechu wykorzystania seksualnego dzieci przez ludzi Kościoła jest znakiem zepsucia; znakiem „serca twardego jak skała, jak dolny kamień młyński” (por. Hi 41, 16).

W odczytywanych w stołecznej katedrze rozważaniach, o. Augustyn zwraca też uwagę, że „do nadużyć seksualnych wobec dzieci przez księży łatwiej dochodzi w tych wspólnotach kapłańskich, w których istnieje tolerancja na każdy inny grzech, a przełożeni są bardziej administratorami niż ojcami duchowymi i pasterzami pasterzy”. Jednoznacznie stwierdza przy tym, że „krycie i usprawiedliwianie nieprawości kapłanów przez ich przełożonych jest tak samo wielkim grzechem, jak ten, który usiłują ukryć”.

W imieniu wszystkich kapłanów bp Markowski mówił dalej: „Niech modlitwa Drogi Krzyżowej obudzi nasze uśpione oziębłością sumienia” i dodał: „Panie Jezu Chryste, nasz ból i upokorzenie z powodu nieprawości naszych własnych i naszych braci w kapłaństwie powierzamy Twojemu Boskiemu Sercu”.

Autor rozważań deklaruje, że ból i upokorzenie z powodu nieprawości kapłanów, duchowni pragną wyrazić nie tylko poprzez modlitwę, ale także poprzez czyny miłosierdzia, szczególnie wobec dzieci, młodzieży i ubogich.

W rozważaniach towarzyszących kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej wielokrotnie mówiono o cierpieniach wykorzystywanych dzieci. „Ból pogwałconej intymności w okresie dzieciństwa i młodości wżera się głęboko w pamięć i w ciało osoby skrzywdzonej; staje się źródłem cierpienia na całe późniejsze dorosłe życie” – wskazywano w rozważaniach przy X stacji.

Podczas nabożeństwa modlono się m.in. o to, by Bóg udzielił sprawcom czynów pedofilskich „daru łez, by mogli opłakiwać swoje nieprawości, by wolni od rozpaczy przyjęli pokutę nałożoną przez Kościół i codziennie wykorzystywali okazje do dobra”. Proszono też Boga, o ducha prawości i męstwa dla przełożonych, „by z odwagą stawiali czoła całemu zgorszeniu, jakie powodują w Kościele i świecie nieprawe czyny kapłanów i osób konsekrowanych”.

Wierni zgromadzeni w stołecznej archikatedrze polecali Bogu zwłaszcza dzieci skrzywdzone przez kapłanów i osoby konsekrowane. „To pycha nie pozwala nam pojąć głębi krzywdy, jaką jest każda forma przemocy wobec dziecka” – brzmiał fragment refleksji autorstwa o. Augustyna.

Na zakończenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej proboszcz stołecznej archikatedry Bogdan Bartołd odczytał modlitwę, której ostatni fragment brzmi następująco: „Panie, pragniemy stanąć po stronie małych i słabych, pragniemy być czytelnym znakiem Twojego zbawienia, głosem, który przepowiada Dobrą Nowinę oraz narzędziem pojednania i uzdrowienia w tym świecie. Dlatego umocnieni wiarą, ożywieni nadzieją i rozpaleni Twoją miłością błagamy: Panie bądź dla nas miłosierny, zmiłuj się nad nami, odwróć swoje oblicze od naszych grzechów i przyjdź nam z pomocą. Amen”.

Do modlitwy wynagradzającej za grzech wykorzystania seksualnego nieletnich oraz w intencji ofiar pedofilii zachęca w specjalnym komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Przypomina, że modlitwa i pokuta za ofiary pedofilii jest naturalną odpowiedzią chrześcijanina na zjawisko grzechu.

„Kościół bardziej niż ktokolwiek inny winien brzydzić się nikczemną przemocą, zwłaszcza wobec dziecka. Wiemy jak wiele zła wyrządzają tego rodzaju grzechy niewinnym ofiarom, a także Kościołowi i całemu stanowi duchownemu” – pisze metropolita poznański.

Decyzja o organizacji w Polsce Dnia Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich zapadła na ubiegłorocznym, jesiennym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Była to odpowiedź na apel papieża Franciszka, jaki w tej sprawie skierował on do krajowych konferencji biskupich 30 czerwca 2015 r., a powtórzył w kolejnym roku. W kilku krajach Europy taki dzień odbył się jesienią ub. r.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka polscy biskupi ustanowili I piątek Wielkiego Postu Dniem Modlitwy i Pokuty za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Decyzję tę podjęto podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w dniach 4-5 października 2016 r.

Idea organizacji takiego dnia w poszczególnych krajach została przekazana papieżowi przez członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Jej przewodniczącym jest kard. Sean O’Malley, a jednym z członków prof. Hanna Suchocka, była polska premier oraz b. ambasador przy Stolicy Apostolskiej.