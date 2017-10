Warszawa: Msza św. w 99. rocznicę powstania Sztabu Generalnego WP

Obchody 99. rocznicy powstania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SGWP) zainaugurowano dziś Mszą św. w katedrze polowej. Eucharystii przewodniczył bp Józef Guzdek. W homilii ordynariusz wojskowy życzył żołnierzom i pracownikom sztabu, aby rozpoczynający się rok stulecia Sztabu Generalnego był potwierdzeniem, że jest on „mózgiem i sercem polskiej armii”. – Niech styl waszej służby zapisze się złotymi zgłoskami w historii armii i naszego narodu – powiedział.

W homilii bp Guzdek zwrócił uwagę, że współczesnego człowieka często dotyka kryzys tożsamości. Podkreślił, że problem dotyczy instytucji małżeństwa, powołań kapłańskich, jak również innych sfer życia, m.in. armii. – Co może myśleć o polskiej armii młody, zdolny człowiek, do którego wciąż docierają sprzeczne informacje o priorytetach wojska, o jego sile i znaczeniu, o ciągłych reformach w strukturach dowodzenia w siłach zbrojnych? Czyż nie będzie stawiał pytań o to, jaki jest sens i czy warto być żołnierzem? – pytał bp Guzdek.

Zdaniem biskupa polowego nie może zabraknąć determinacji, mądrości i odwagi, aby odpowiadać na pojawiające się pytania i problemy. – Doświadczeni generałowie i oficerowie wiedzą, że siłą armii jest duch żołnierza oraz świadomość jego tożsamości. Żołnierz zawodowy, który posiada przymioty obywatela, człowieka wewnętrznie wolnego, o prawym sumieniu, nie tylko wie, co robi, ale ma świadomość tego, kim jest. Ma swoją tożsamość i jasno nakreślony cel – powiedział.

Ordynariusz wojskowy sparafrazował słowa Jezusa z odczytanej Ewangelii: „żołnierz może o sobie powiedzieć: ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby stać na straży niepodległości i suwerenności Ojczyzny. Moim powołaniem jest służba sprawie pokoju i bezpieczeństwa. W obronie tych wartości jestem gotów przelewać krew a nawet poświęcić swoje życie”. Jak podkreślił bp Guzdek, decyzja o wstąpieniu w szeregi Wojska Polskiego to nie kaprys, ale świadomy i wolny wybór motywowany pragnieniem służenia najwyższym wartościom.

Biskup życzył zebranym wewnętrznej wolności. – Nie możecie ulec postawie wyrażonej słowami: byle tylko przetrwać i nie narazić się nikomu. Zbigniew Herbert w niezwykle trafny sposób przestrzegał przed „epidemią instynktu samozachowawczego” i udziałem w „przyspieszonych kursach padania na kolana” – powiedział.

Zdaniem ordynariusza wojskowego żołnierze SGWP muszą być ludźmi o prawych sumieniach. – Możecie stracić wszystko, co można kupić za pieniądze, ale nie pozwólcie na utratę tego, czego za żadne pieniądze kupić się nie da – spokoju sumienia. Prawe sumienie jest bowiem przymiotem ludzi szlachetnych i wolnych – podkreślił.

Życzył też, aby pamiętali, że powinnością żołnierzy i pracowników SGWP „jest myśleć i mówić prawdę, zawsze w trosce o wzmocnienie siły armii”. – Trzeba mieć odwagę, jeśli przyjdzie taka godzina, aby powiedzieć wielkie „tak” albo wielkie „nie”. Nigdy nie pytajmy: „Czego żądają ode mnie okoliczności?”, ale: „Czego żąda ode mnie Ojczyzna?” – zachęcał.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, ks. płk Jan Domian oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii Ordynariatu Polowego.

We Mszy św. uczestniczyło liczne grono oficerów, podoficerów i pracowników Sztabu Generalnego WP. Obecny był Szef Sztabu gen. broni Leszek Surawski wraz zastępcami i szefami poszczególnych zarządów. We Mszy św. uczestniczyli także uczniowie klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych o profilu mundurowym z Bolimowa.

Gen. Surawski podziękował bp Guzdkowi za sprawowaną Eucharystię i wręczył mu obraz z widokiem bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz okolicznościowy medal z okazji 99 rocznicy powstania Sztabu Generalnego. Po Mszy św. bp. Guzdek, gen. Surawski oraz jego zastępcy złożyli kwiaty w Kaplicy Katyńskiej.

Sztab Generalny Wojska Polskiego jest naczelną jednostką organizacyjną polskich Sił Zbrojnych. Do jego zadań należy planowanie rozwoju, mobilizacji i kierowania szkoleniem Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

99 lat temu, w dniu 25 października 1918 r. ukazał się dekret Rady Regencyjnej , który powoływał do istnienia Sztab Generalny. Jego pierwszym szefem został gen. Tadeusz Jordan-Rozwadowski.