Warszawa: Msza św. z okazji Święta Kawalerii Polskiej

Ks. ppor. Tomasz Serwin, kapelan Batalionu Reprezentacyjnego WP odprawił w katedrze polowej Mszę św. w intencji kawalerzystów i ich rodzin z okazji obchodzonego w ten weekend Święta Kawalerii Polskiej. Święto Kawalerii obchodzone jest na pamiątkę bitwy pod Komarowem, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej.

W homilii ks. Serwin odnosząc się do dzisiejszego czytania z Ewangelii o upomnieniu braterskim, przypomniał o konieczności czynienia tego z miłością. – Każde słowo umieszczone w Piśmie świętym nie jest przypadkowe i dzisiaj Chrystus mówi do każdego z nas: „idź”, zachęcając do tego, żeby nie odkładać braterskiego upomnienia. Bo skoro Chrystus z troską przyszedł na świat, żeby głosić słowo Boże, pochylał się nad człowiekiem, a w końcu poszedł na krzyż dla zbawienia człowieka, to czy i my nie powinniśmy czerpać z Jego nauki i czy nam nie powinno zależeć na kimś, kto żyje obok nas? – pytał ks. Serwin.

Nawiązując do obchodzonego dziś Święta Kawalerii Polskiej kapelan Batalionu Reprezentacyjnego (Szwadron Kawalerii stanowi jego część), podkreślił, że służba żołnierzy tej formacji należy do trudnej i pełnej poświęceń. Zachęcił też do modlitwy w intencji poległych kawalerzystów. – Dziś Chrystus mówi o miłości. Iść i służyć komuś z miłością. Oni tę miłość realizowali poprzez służbę Ojczyźnie, my także możemy jej służyć w codzienności, bo w codzienności wypełnia się dziś Słowo Boże – powiedział.

Życzył zebranym, aby potrafili wypełniać słowa Chrystusa o braterskim upomnieniu i zawsze czynili to z miłością. – Niech dzisiejsze słowo: „idź” mobilizuje nas, aby żyć Słowem Bożym i to Słowo przekazywać dalej – zakończył.

Eucharystię koncelebrowali ks. płk Piotr Kowalczyk, kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego oraz ks. por. Marcin Janocha, sekretarz biskupa polowego.

Święto Kawalerii Polskiej zostało ustanowione dla upamiętnienia jednej z największych w ubiegłym stuleciu bitew kawalerii stoczonej pod Komarowem 31 sierpnia 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej. Choć przypada ono na 31 sierpnia, jednak w trosce o edukację młodzieży obchody organizowane są zazwyczaj w pierwszy lub drugi weekend września.

W 1920 r. polscy ułani pod dowództwem gen. Juliusza Rómmla pokonali pod Komarowem kilkakrotnie silniejsza 1. Armię Konną Siemiona Budionnego. Było to najwspanialsze zwycięstwo jazdy polskiej w XX wieku i jedno z największych w historii tej formacji. Decyzję o ustanowienia święta wydał Minister Obrony Narodowej 9 października 2009 r.