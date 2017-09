Warszawa: Msza za ofiary praskich katoni NKWD i UB

Krzyż jest znakiem nadziei zwycięstwa Boga i jego Miłości tam gdzie człowiek doświadcza pogardy– powiedział bp Marek Solarczyk. W przededniu 73. rocznicy wkroczenia na Pragę oddziałów Armii Czerwonej w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika modlono się w intencji więzionych i zakatowanych na śmierć Polaków w latach 1944-1954 przez NKWD i UB.

W homilii biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej nazwał ofiary czerwonego terroru świadkami wiary, którzy potrafili mieć nadzieję wbrew temu czego doświadczali. – To byli bohaterowie, których pamięć dziś z całą dumą i szacunkiem przywołujemy. Oni do końca żyli dla innych, ponieważ w miejscach kaźni, pomimo kąsających ich węży – sami potrafili spojrzeć w niebo, dostrzec nadzieję, docenić wartość tego co Bóg im ofiarował, nie godząc się na podeptanie tego co cenne – powiedział bp Solarczyk.

Zwrócił uwagę, że świadectwem dramatycznych wydarzeń sprzed lat są istniejące do dziś znaki krzyża wyryte na cegłach, bądź deskach drzwi karcerów piwnicznych. – Znajdujące się tam wezwania, teksty modlitw, symbole religijne, niekiedy wręcz kapliczki – zrobione niczym starotestamentalny wąż przybity do drzewa na pustyni – są znakami nadziei i ufności kierowanej do Boga – mówił duchowny.

Wspomniał, że dla wielu ofiar NKWD i UB spotykające ich nieludzkie prześladowania były próbą wiary. – Pojawiające się w ich sercach pytanie: Dlaczego człowiek potrafi odrzucić Boga i Jego dar zdobywając się na tak dramatyczne akty jak deptanie ludzkiej godności – wciąż pozostaje aktualne – powiedział bp Solarczyk.

– Prośmy zatem Boga by podobne wydarzenia nie zdarzyły się już nigdy więcej na naszej polskiej ziemi, by Bóg obronił nas przed wojną, pogardą, podeptaniem Jego prawa i Jego darów – zaapelował.

Na zakończenie podkreślił, że Krzyż Jezusa Chrystusa jest znakiem zwycięstwa Miłości Boga nad ludzką pogardą, cierpieniem i odrzuceniem. – Świadkami tej prawdy są właśnie Żołnierze Wyklęci, których pamięć przez dziesiątki lat chciano wymazać ze świadomości narodowej, niczym zrównany z ziemią przez wycofujące się z Pragi wojska hitlerowskie kościół św. Michała Archanioła i św. Floriana. Kto by wówczas pomyślał, że na tych gruzach stanie okazała dziś świątynia będąca katedrą diecezji a pamięć Polskich bohaterów będzie przywoływana przy tak różnych okazjach. Bądźmy zatem Bogu wdzięczni za wszystko co nam ofiarowuje – zachęcał duchowny.

Po Mszy św. złożono wieńce w trzech miejscach gdzie przetrzymywano i katowano Polaków – przy ulicy Cyryla i Metodego, Liceum Władysława IV oraz przy ulicy Sierakowskiego.