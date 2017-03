Warszawa: „Mysterium Doloris” w parafii św. Teresy (zapowiedź)

To już trzecia inscenizacja pasyjna „Mysterium Doloris” wystawiana przez parafię św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie. Premierę widowiska zaplanowano na 2. kwietnia br. o godz. 20.00.

Misterium Męki Pańskiej w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich na warszawskich Włochach wystawiane jest już po raz trzeci. Zaczęło się cztery lata temu widowiskiem „Pastorałki” wg Leona Schillera przygotowanym przez ks. Jacka Gomulskiego – wikariusza parafii wraz z grupą uczniów z pobliskiego Zespołu Szkół im. Zawiszaków Proporca „Victoria”.

Ks. Gomulskiemu udało się zgromadzić grupę parafian, dorosłych i młodzieży, chcących zaangażować się w ideę przedstawienia pasyjnego. Scenariusz powstał w oparciu o teksty ewangeliczne oraz objawienia prywatne mistyków takich jak Maria z Agredy, Maria Valtorta czy bł. Anna Katarzyna Emmerich. Nie brakuje skojarzeń z filmową „Pasją” Gibsona czy Zefirellego.

– Uważam, że opowieść o Męce Chrystusa za każdym razem, kiedy się do niej podchodzi, odsłania coraz to nowy aspekt tajemnicy. Pierwsze Misterium, które nosiło nazwę „Czas owocowania” opierało się na pytaniu o owoce naszych ludzkich decyzji. Jego motywem przewodnim był uschnięty bezowocny figowiec, przeklęty przez Chrystusa, co miało skłonić do refleksji nad owocami naszego życia – tłumaczył ks. Gomulski, reżyser widowiska.

Premiera „Mysterium Doloris” odbędzie się 2. kwietnia 2017 r. o godz. 20.00. Kolejne przedstawienia – 8 i 9 kwietnia również o godzinie 20.00. Sztuka będzie wystawiana w Sali Teatralnej przy kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich (ul. Rybnicka 27 w Warszawie). Bilety do nabycia w kancelarii parafialnej.

Najświeższe informacje, galerie z poprzednich przedstawień, a także z przygotowań do tegorocznego Misterium na specjalnej stronie: misterium.info. Można je znaleźć również na Facebooku: http://fb.me/MysteriumDoloris.