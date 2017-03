Warszawa: obchody 12. rocznicy śmierci Jana Pawła II (zapowiedź)

„Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku” – te słowa Jana Pawła II z jego trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r. będą towarzyszyły 2 kwietnia obchodom 12. rocznicy śmierci papieża Polaka, jakie organizuje Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

W niedzielę 2 kwietnia Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na wieczorne skupienie i modlitwę na placu Piłsudskiego w Warszawie. O godz. 21.37, w godzinie śmierci Jana Pawła II, mieszkańcy stolicy usłyszą tam utwór „Cisza” w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Tradycją jest już obecność Chóru Centrum Myśli – krótki koncert przepleciony będzie fragmentami dźwiękowymi ze słowami Jana Pawła II.

Przed uroczystym spotkaniem na placu Piłsudskiego CMJPII zaprasza o godz. 15.00 do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na koncert papieski, podczas którego po raz pierwszy w Warszawie zabrzmi oratoryjne dzieło „Litania do św. Jana Pawła II”. Utwór autorstwa Jana Krutula wykonają soliści: Inga Poškutė i Robert Gierlach oraz Chór Centrum Myśli Jana Pawła II i orkiestra pod batutą samego kompozytora.

Hasło tegorocznych obchodów rocznicy śmierci Papieża nawiązuje do jego słów skierowanych do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie podczas trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 r. (w czerwcu br. przypadnie 30. rocznica tego wydarzenia): „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju”.

W kolejnych miastach na trasie swojej pielgrzymki Jana Paweł II często wracał wtedy do tematu godności człowieka, wrażliwości na drugiego oraz solidarności. To podczas tej wizyty padły w Gdańsku historyczne słowa: „Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu”.