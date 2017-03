Warszawa: pogrzeb śp. Grzegorza Koziarskiego, organizatora pielgrzymek, przyjaciela niepełnosprawnych

9 marca na warszawskich Powązkach licznie zgromadzeni członkowie wspólnot „Wiara i Światło”, historycy i przyjaciele – pożegnali śp. Grzegorza Koziarskiego. Zmarły był związany z demokratyczną opozycją w PRL, a później współtwórcą wspólnot z osobami niepełnosprawnymi, organizatorem pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów Europy i wyjazdów na Europejskie Spotkania Młodych Taizé.

Proboszcz stołecznej katedry, ks. Bogdan Bartołd, przewodnicząc liturgii pogrzebowej w kościele św. Karola Boromeusza, przypomniał wieloletnią współpracę z Grzegorzem Koziarskim w organizacji pielgrzymek. Wspominał, że Grzegorz jako ich organizator był w stanie dokonać rzeczy z pozoru niemożliwych, a to dlatego, że ufał, iż jeśli organizowane jest Boże dzieło, to zawsze można liczyć na pomoc Opatrzności. „Panie Grzegorzu, mówimy Panu: Do zobaczenia – bo nasza pielgrzymka się nie skończyła!” – skonstatował.

W homilii ks. Andrzej Pawlak, wieloletni kapelan wspólnot „Wiara i Światło” wskazał, że symboliczną klamrą, spinającą całe życie Grzegorza Koziarskiego jest słowo „Droga”, które doskonale obrazuje kondycję chrześcijanina. Nieustannie był w drodze, przemierzając Europę z wieloma grupami, pielgrzymując od kraju do kraju, od sanktuarium do sanktuarium. Od ponad 30 lat był członkiem wspólnoty „Wiara i Światło” o nazwie „Droga”, tym też słowem nazwał swoją firmę turystyczną.

Grzegorz Koziarski urodził się w Warszawie 24 czerwca 1956 r. jako drugie dziecko Aleksandry (z d. Jamiołkowskiej) i Bogusława Koziarskich. W 1975 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Dobiszewskiego. W latach 1975-1980 odbył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1984 r. obronił pracę magisterską pt. „Opinie Polaków o Hiszpanii za panowania Zygmunta III”.

W drugiej połowie lat 70. współpracował czynnie z opozycją demokratyczną i niezależnym ruchem wydawniczym. Był zaangażowany m. in. w kolportaż ukazującego się poza zasięgiem cenzury miesięcznika „Głos” oraz Biuletynu Informacyjnego KSS „KOR”.

Od 1978 r. był animatorem i przyjacielem osób niepełnosprawnych w ruchu „Wiara i Światło”, współtwórcą wspólnot w Warszawie. „Wiara i Światło” – założona we Francji w 1971 r. przez Jeana Vanier i Marie- Hélène Mathieu – jest międzynarodową rodziną wspólnot skupiających osoby niepełnosprawne głównie z niepełnosprawnością intelektualną, ich przyjaciół i rodziny.

Grzegorz Koziarski, wraz z poślubioną przezeń w 1984 r. Urszulą (z domu Olszewską), od prawie 40 lat, aż do dziś byli jednymi z najaktywniejszych członków ruchu w Warszawie, twórcami wspólnoty „Droga”, organizatorami spotkań, licznych obozów i pielgrzymek. Swoją przyszłą żonę poznał na pielgrzymce „Wiara i Światło” do Lourdes w 1981 r., a w 10 lat później oraz w 2001 r. zorganizował wyjazd z Polski do Lourdes kilku tysięcy osobom niepełnosprawnym umysłowo, ich rodzinom i przyjaciołom – na międzynarodowe pielgrzymki z okazji 20- i 30-lecia powstania Ruchu.

W okresie 1981-1991 Koziarski pracował w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie oddał się zawodowo pasji organizatora turystyki – w tym pielgrzymek do najważniejszych sanktuariów Europy i wyjazdów na Europejskie Spotkania Młodych Taizé. Najpierw robił to w ramach Biura Turystyki Krajowej i Zagranicznej Bis-Tur Romana Słowińskiego, a w 1996 r. założył własną firmę turystyczno-pielgrzymkową „Droga”, którą kierował aż do swej śmierci. Jako licencjonowany pilot wyjazdów zagranicznych organizował i prowadził liczne pielgrzymki i wycieczki w takich kierunkach jak: Litwa, Ukraina, Rosja, Francja, Niemcy, Włochy, Chorwacja, Węgry, Łotwa, Czechy, Słowacja, Hiszpania i Portugalia. Organizował także wycieczki i pielgrzymki po Polsce dla cudzoziemców, w tym nawet dla Chińczyków z Hong-Kongu.

W 1996 r. pracował, a przez lata blisko współpracował ze „Wspólnotą Polską”– organizacją umacniającą więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą. Był m. in. przedstawicielem Domu Kultury Polskiej w Wilnie i prowadził wiele działań wspierających polskość na Kresach. Współtworzył Polską Izbę Pielgrzymkową; a od 1997 r. był członkiem Warszawskiej Izby Turystyki oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Turystyki. Współpracował z Katolicką Agencją Informacyjną.

W 2016 r. organizował przejazdy Polaków i gości zza granicy na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ostatnią dużą pielgrzymką jaką zorganizował był wyjazd Polaków, w tym głównie przedstawicieli wspólnot „Wiara i Światło” do Wilna, miejsca objawień s. Faustyny, na zakończenie Roku Miłosierdzia, w listopadzie ub. r.

4 marca 2017 r. po wieloletniej chorobie na raka zmarł w Warszawie w 61. roku życia.