Warszawa-Praga: koncert oratorium „4 Pory Życia”

4 Pory Życia – to tytuł koncertu oratorium, który wczoraj wieczorem odbył się w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie. Zawierające 13 autorskich utworów oratorium mówiło o życiu człowieka od poczęcia do jego naturalnej śmierci.

– Dzięki takim aranżacjom poetycko-muzycznym, w których można usłyszeć żywe świadectwa ludzi mamy okazję inaczej spojrzeć na nasze ludzkie doświadczenia, w które obok radości wpisane jest również cierpienie i odchodzenie – powiedział abp Henryk Hoser.

Wyraził on uznanie dla twórców koncertu, którzy mówiąc o trudnych doświadczeniach starali się ukazać piękno życia, także w tej jego fazie schyłkowej, którą nazywamy odchodzeniem. – Fenomen życia polega na tym, że ono się nie kończy, ale trwa i trwać będzie wiecznie – podkreślił biskup warszawsko-praski.

Nawiązując do słów z Prologu św. Jana Ewangelisty zwrócił on uwagę, że życie to ciągła walka światłości z ciemnością. – Jeśli nie uświadamiamy sobie, że nasze istnienie ma źródło w Bożym, Stwórczym Słowie to wówczas nasze istnienie może wydawać się czasami bezsensowne i bezsilne. Może stawać się nawet przekleństwem dla tych, którzy je niszczą – ostrzegł duchowny.

Z kolei Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński zwrócił uwagę, że fundamentalne wartości, na których zbudowana została również Europa a więc miłość, miłosierdzie, solidarność, praca, cierpliwość, cierpienie – coraz częściej nie są dla wielu wspólnot takie oczywiste, stąd tym bardziej takie koncerty są niezwykle cenne.

Kompozycja Oratorium została napisana przez młodzież i studentów z zespołów „Na cały głos” z Pelplina, który działa przy diecezjalnym Radiu Głos oraz „Nieboskłonni” z Tczewa.