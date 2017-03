Warszawa-Praga: obchody Srebrnego jubileuszu diecezji

W katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika odbyły się centralne uroczystości srebrnego jubileuszu diecezji warszawsko-praskiej, która powstała w wyniku reorganizacji struktur Kościoła w Polsce.

Liturgii przewodniczył metropolita warszawski Kazimierz Kardynał Nycz zaś homilię wygłosił ordynariusz abp Henryk Hoser. W uroczystościach wzięli także udział kolejni pasterze diecezji – w tym bp senior Kazimierz Romaniuk, abp Sławoj Leszek Głodź, bp pomocniczy Marek Solarczyk, jak również inni biskupi z metropolii oraz bp Guzdek z ordynariatu polowego i sekretarz KEP bp Artur Miziński.

Nawiązując do nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce, w wyniku którego w roku 1992 powstała diecezja warszawsko-praska Kardynał Nycz podkreślił wkład w budowanie młodego Kościoła lokalnego pierwszego ordynariusz bp. seniora Kazimierza Romaniuka. – Dzięki ogromnej wiedzy na temat wielkiej archidiecezji warszawskiej zdołał on od podstaw stworzyć ten ‘Dom’- ten Kościół na Pradze w przeciągu dziesięciu lat swojego pasterzowania tworząc wszystkie struktury i ożywiając je nowymi ludźmi i pomysłami – wyraził uznanie metropolita warszawski.

Na znaczenie diecezji i parafii jako miejsce gdzie dokonuje się troska o zbawienie konkretnego człowieka – zwrócił z kolei uwagę Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa. Przyznał, że w porównaniu z wiecznością 25 lat to niewiele, jednak jak stwierdził – W sensie eklezjalnym, liturgicznym i socjologicznym jest to długi czas. Każdego dnia, więcej w każdej minucie a nawet sekundzie, dzięki pracy wszystkich, którzy są aktywni w diecezji na czele z biskupem, dokonuje się przemiana pojedynczego człowieka, a więc to co miało miejsce na Golgocie kiedy łotr uznając w umęczonym Chrystusie Syna Bożego usłyszał: Dziś będziesz ze mną w raju – zauważył abp Sawa.

Były ordynariusz a obecnie metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź wyraził uznanie dla wszystkich, którzy przez te lata budowali wspólnotę diecezjalną po prawej stronie Wisły. Podkreślił, że w Kościele nie liczy się pastorał ale posługa. Zwrócił uwagę, że zarówno w życiu cywilnym jak i duchownym nie praca jest największym trudem ale atmosfera w jakiej się pracuje. – Nie odbierając innym diecezjom ale nigdzie indziej nie spotkałem tak oddanego duchowieństwa a więc kapłanów i osób konsekrowanych – jak tu na Pradze – wyznał abp Głódź. Życząc obfitości Bożego błogosławieństwa powiedział – Idźmy w przyszłość z Matką Bożą Zwycięską i innymi patronami diecezji, którą od dwunastu lat noszę w swoim sercu.

– Niech czas jubileuszu będzie dla nas zobowiązaniem na przyszłość – podsumował abp Henryk Hoser. Zachęcał w homilii by uroczystości rocznicowe były źródłem ogromnej radości, satysfakcji i nadziei, że to co zostało zapoczątkowane będzie kontynuowane w jeszcze lepszy sposób. – By następne dwadzieścia pięć lat było odpowiedzią na dzisiejsze wyznanie Jezusa i Zbawiciela, które streszczają się w słowach z psalmu 40 „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją Boże” – powiedział biskup warszawsko-praski. Podkreślił, że Bóg nieustannie towarzyszy człowiekowi posyłając Ducha Świętego, „byśmy zmartwychwstawali i by Słowo stawało się Ciałem” .

Abp Hoser wyraził również wdzięczność zarówno byłym ordynariuszom jak poszczególnym stanom w Kościele i grupom duszpasterskim podkreślając, że dokonania 25-lecia są wynikiem działania wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych, wolontariuszy, członków ruchów i wspólnot apostolskich, rodzin katolickich, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwrócił przy tym uwagę, na ogromny wkład ludzi chorych i cierpiących.- Ich modlitwa i ofiara dociera do Niebios i wyprasza łaski uczynkowe i uświęcające. Szczególne zasługi na tym polu mają Siostry Karmelitanki z Osin Nowych, których modlitwa ciągle nam towarzyszy. Jest to jedyny w diecezji klasztor kontemplacyjny – wspomniał.

W czasie uroczystości biskup warszawsko-praski specjalnym medalem odznaczył Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Starostę Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego. Z kolei od marszałka otrzymał medal „Pro Masovia”.

Przed liturgią w auli kurialnej odbyło się spotkanie, w czasie którego wyróżniono okolicznościowymi medalami najbardziej zasłużone osoby, diecezjalne instytucje oraz kapłanów, którzy w ciągu ostatniego ćwierćwiecza przyczynili się do budowy obiektów sakralnych.

Obchody jubileuszowe rozłożone były na trzy dni. Rozpoczęły się 23 marca na poziomie dekanatów. Drugiego dnia trwało świętowanie w parafiach, zaś trzeciego w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika.