Warszawa-Praga: VI Diecezjalny Zjazd Rodzinnych Kół Żywego Różańca

W parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce odbył się VI Diecezjalny Zjazd Rodzinnych Kół Żywego Różańca, w których rodzice modlą się za swoje dzieci. Przebiegł on pod hasłem „Maryja darem nadziei Miłosiernego Ojca”. – Jej macierzyńska troska jest niejako przedłużeniem miłości samego Boga, który każdego chce zbawić – zwrócił uwagę ks. Maciej Kosewski, moderator Rodzinnych Kół Różańcowych w diecezji warszawsko-praskiej.

Podkreślił, że różaniec jest również szkołą kontemplacji. – Maryja, która jak czytamy na kartach Ewangelii „rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu” – uczy nas wsłuchiwania się w Boże Słowa i dostrzegania działania Pana w naszym życiu. Dzięki temu możemy również inaczej spojrzeć na drugiego człowieka – zwrócił uwagę ks. Kosewski.

Nawiązując do przypadającej za tydzień 100. rocznicy objawień fatimskich, bp Marek Solarczyk przypomniał, że Kościół jest wspólnotą w której jedni są odpowiedzialni za drugich. – Poprzez wezwanie Najświętszej Maryi Panny do nawrócenia, modlitwy różańcowej i pokuty Bóg chce uratować świat przed potępieniem. Pragnie byśmy włączali się w dzieło odkupienia wypraszając łaskę przemiany ludzkich serc nie tylko dla tych, którzy stanowią nasze rodziny czy najbliższe otoczenia, ale również dla tych, których może nie znamy a którzy potrzebują naszego duchowego wsparcia – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

W diecezji warszawsko-praskiej jest ok. 1900 Kół Żywego Różańca, w tym 517 rodzinnych. Tylko w ciągu ostatniego roku powstało 37 nowych. – Stając przed Maryją chcemy wypraszać u Boga potrzebne łaski dla nas i dla naszych dzieci – mówili w czasie zjazdu rodzice.

– Wielu nazywało czas spotkania okazją do tzw. „naładowania akumulatorów”, by z nowym zapałem i zaufaniem Bogu przyjmować i przeżywać wyzwania, które niesie życie. – Jest to również okazja do budowania wspólnoty. Na co dzień modlimy się w naszych domach czy w parafiach, a zjazd jest takim szczególnym czasem doświadczenia wspólnoty Kościoła. Zobaczenia jak wielu nas jest i jak wiele nas łączy mimo że mieszkamy nieraz daleko od siebie – wyznała Aneta Szafoni.

Konferencję poświęconą miejscu Maryi w życiu człowieka wiary wygłosił ks. Grzegorz Koc z diecezji siedleckiej. W programie spotkania był również czas na świadectwa, wspólny różaniec oraz uroczystą Eucharystię. Zjazd zwieńczyła agapa.