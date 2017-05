Warszawa: prezydent odznaczył osoby i organizacje zasłużone dla Polaków poza granicami kraju

Na dziedzińcu Belwederu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Prezydent Andrzej Duda wręczył biało-czerwone odznaczenia przedstawicielom organizacji działających na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju. Prezydent podziękował im za wspieranie utrzymywania polskości i Polaków mieszkających na obczyźnie. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski.

Przed spotkaniem na dziedzińcu Belwederu prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdującym się przy wejściu od strony Łazienek.

Następnie Andrzej Duda wręczył flagi i odznaczenia państwowe przedstawicielom organizacji krajowych i polonijnych, a także legitymacje szkolne uczniom polskiej szkoły w Londynie, uprawniające do takich samych zniżek, jak uczniowie z Polski.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskich społeczności skupionych wokół parafii rzymsko-katolickich w Europie Środkowej i Wschodniej, za opiekę duszpasterską nad polskimi repatriantami Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został ks. Leszek Kryża, dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski. Wśród instytucji, które otrzymały biało-czerwone flagi od prezydenta obecne były m.in. Dom Miłosierdzia w Gródku na Ukrainie, Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet im. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie i Polska Misja Katolicka w Paryżu.

W przemówieniu prezydent podkreślił, że Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą „łączą się w sposób bardzo symboliczny”. – Łączą w sobie wyjątkową cześć i radość z naszych biało-czerwonych barw z naszą wielką wspólnotą, pod którą wszyscy jesteśmy, pod którą wszyscy żyjemy na całym świecie, łączy nas Polaków w Dniu Flagi i w Dniu Polonii i Polaków za granicą – powiedział.

Zdaniem prezydenta, barwy narodowe widoczne poza krajem są „jeszcze bardziej wzruszające”. – Zwłaszcza gdzieś daleko od Polski, na drugiej półkuli, gdzie spośród 20 mln naszych rodaków i ludzi polskiego pochodzenia żyjących na całym świecie mieszka także bardzo wielu – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyraził wdzięczność działaczom i przedstawicielom Polonii i ludziom wspierającym działalność organizacji podtrzymujących polskość. – Wręczałem dzisiaj ordery m.in. osobom zasłużonym dla utrzymania polskości i wspierania Polaków na Wschodzie, poza granicami Rzeczpospolitej, tam, gdzie najczęściej znaleźli się wbrew własnej woli. Jeszcze raz chciałem za to z całego serca podziękować – mówił prezydent.

Andrzej Duda podziękował też polskim parlamentarzystom za ustawę repatriacyjną, która ułatwi wszystkim tym, którzy chcą do Polski wrócić, podjęcie decyzji. – Ogromnie się z tego powodu cieszę, że ta Rzeczpospolita, z tym rządem, z tym parlamentem, ze mną jako prezydentem, takich zmian w polskim prawodawstwie dokonuje; takich zmian, które mają ułatwić to prawo wyboru – to prawo wyboru powrotu do ojczyzny – powiedział. Zdaniem prezydenta powrót do kraju dzięki ustawie będzie teraz znacznie łatwiejszy.

Życzył wszystkim odbierającym flagi, aby „powiewały nad ich działalnością”. – Niech zawsze będą symbolem Rzeczypospolitej, która niezależnie od tego gdzie będziecie na świecie, gdzie będziecie działali, gdzie będziecie realizowali swoją działalność, żeby zawsze Rzeczpospolita była z wami. I żebyście wy zawsze dumnie pod flagą Rzeczypospolitej stali – powiedział.

Zwracając się do uczniów sobotniej szkoły im. Dywizjonu 303 w Sutton w Wielkiej Brytanii, którzy odebrali polskie legitymacje szkolne prezydent, przypomniał, że ten dokument oznacza przynależność do grona polskich uczniów. – Oznacza to, że jesteście członkami wspólnoty polskich uczniów, uczniów polskich szkół, takich samych uczniów jak wasi rówieśnicy, którzy chodzą do szkoły tutaj, w ojczyźnie. Jesteście razem, jesteście tacy sami, tworzycie jedną wspólnotę polskich dzieci, polskiej młodzieży szkolnej – powiedział.

Uroczystość na dziedzińcu Belwederu poprzedziła ceremonia podniesienia flagi Rzeczpospolitej Polskiej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego. Biorąca udział w uroczystości orkiestra wojskowa wykonała m.in. Mazurka f-dur Fryderyka Chopina, „Witaj, majowa jutrzenko” i Poloneza a-dur. Po zakończeniu para prezydencka rozdawała warszawiakom biało-czerwone flagi.