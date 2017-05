Warszawa: Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym

Mamy naśladować Maryję w Jej całkowitym zwierzeniu Bogu – zachęcał dziś o. Adam Schulz SJ. Uroczystą mszą św. w sanktuarium św. Andrzeja Boboli, rozpoczęły w stolicy Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w życiu codziennym organizowane przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego we współpracy z radiem Warszawa.

W rekolekcjach bierze udział 137 osób, które przez cztery tygodnie będą codzienne odprawiały medytację. Wprowadzenia do nich oraz konferencje będą emitowane na antenie rozgłośni. Myślą przewodnią Ćwiczeń Duchownych są słowa z Księgi Izajasza „…drogi jesteś w moich oczach”.

Liturgii rozpoczynającej rekolekcje przewodniczył dyrektor radia Warszawa ks. Grzegorz Walkiewicz, zaś homilię wygłosił asystent kościelny o. Adam Schulz SJ.

Nawiązując do tematu ćwiczeń duchownych jezuita podkreślił, że droga do Boga Ojca wiedzie przez Jezusa Chrystusa. – Spotykając się z Nim coraz mocniej otwieramy się na Boga Ojca – Ojca, który choć jest potężnym Stwórcą wszechświata jest jednocześnie Kimś niesłychanie bliskim człowiekowi. Nie jest On bowiem Kimś srogim ale jest samą Miłością i Miłosierdziem. Przez całe swoje życie i spotkania z uczniami, Jezus przekonywał ich o tej prawdzie próbują ich jednocześnie na nią otworzyć – zwrócił uwagę zakonnik.

Podkreślił, że ćwiczenia św. Ignacego nie są celem samym w sobie ale cennym środkiem na drodze pogłębiania relacji z Synem Bożym. – Rekolekcje nie gwarantują nam świętości ale mogą pomóc odkryć pragnienia, motywacje oraz uczyć się odczytywania Bożego działania w życiu osobistym i społecznym – tłumaczył o. Schulz SJ.

Mówiąc o religijności maryjnej przestrzegł przez zatrzymywaniem się jedynie na różnego rodzaju formach modlitewnych. – W życiu duchowym nie wystarczy tylko przyzywać Jej orędownictwa. Naszym zadaniem jest przede wszystkim naśladowanie Jej postawy – podkreślił.

O. Schulz SJ zwrócił uwagę, że Najświętszą Maryję Pannę cechowało przede wszystkim całkowite zawierzenie Bogu. – Ona nieustannie wsłuchiwała się w Boże Słowo i rozważała a więc rozeznawała co Pan chce uczynić dobrego i jak Ona sama może z Nim współpracować – zauważył jezuita.

Wskazał Maryję również jako wzór człowieka napełnionego Duchem Świętym. – Jeśli podobnie jak Ona otworzymy się na Boga i Jego działania, to również my będziemy rodzić w swoim życiu to, co jest dobrem, co należy do Chrystusowego Królestwa – przekonywał kaznodzieja.

Wspomniał również, że Maryję charakteryzowała prostota, ubóstwo, uczciwość, pracowitość, czyli to, co nazywamy codziennym, nazaretańskim apostolstwem.

W tym roku na rekolekcje zdecydowało się 137 osób. Przez cztery tygodnie będą one codzienne słuchać emitowanych na antenie Radia Warszawa konferencji i wprowadzeń do medytacji, pomagających w codziennej osobistej modlitwie. Pomocą będą również odbywające się raz w tygodniu rozmowy z tzw. osobą towarzyszącą. Rekolekcje zakończą się 11 czerwca