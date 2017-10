Warszawa: pierwszy Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Pod hasłem „Od teorii do praktyki” rozpoczął się w Warszawie pierwszy Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej. Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele środowisk społecznych, naukowych, politycznych i biznesowych dyskutować będą nad obecnością kościelnego nauczania w działalności społecznej.

Pozdrowienie do uczestników festiwalu skierował papież Franciszek. W okolicznościowym liście papież wyraził nadzieję, by organizowane po raz pierwszy wydarzenie, przyczyniło się do popularyzacji katolickiej nauki społecznej w Polsce i wcielania jej w życie.

Ojciec Święty wyraził życzenie, aby inicjatywa stowarzyszenia Civitas Christiana jest dobrą płaszczyzną integracji nauki, kultury, biznesu i polityki, którzy pragną kierować się w swojej działalności zasadami życia ewangelicznego.

Na czynnik integrującym społeczność działaczy katolickich zwrócił także uwagę w video przesłaniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który festiwal objął honorowym patronatem. Metropolita poznański przypomniał, że katolicka nauka społeczna to nauka młoda, dlatego konieczne są takie wydarzenia, jak Festiwal KNS, który tworzy przestrzeń do rozwijania ważnej dziedziny nauki i dialogu.

W dwudniowych obradach udział biorą m.in. wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. Giuseppe Franco z Uniwersytetu Bocconi, założyciel Towarzystw Biznesowych Maciej Gnyszka oraz dr hab. Robert Gwiazdowski z Uczelni Łazarskiego.

Gościem specjalnym wydarzenia jest nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Prelegenci wezmą udział w cyklu debat podejmujących kwestie istoty demokracji społecznej, powołaniu lidera biznesu oraz „wektorom i sektorom” katolickiej nauki społecznej. W programie festiwalu znajdują się również warsztaty dla młodych przedsiębiorców „3 proste kroki aby założyć firmę i zacząć na niej zarabiać”, prowadzone przez Bartosza Bonieckiego, specjalistę ds. biznesu i inwestycji.

Wypracowane rozwiązania zostaną przekazane do Rady ds. Społecznych KEP oraz do władz parlamentarnych i samorządowych. Organizatorzy pragną pokazać, że każda z przestrzeni życia społecznego może być zagospodarowana na sposób ewangeliczny. Wypracowane rozwiązania zostaną przekazane do Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski oraz do władz parlamentarnych i samorządowych.

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej organizowany jest przez katolickie stowarzyszenie „Civitas Christiana” przy współpracy z włoską fundacją Giuseppe Toniolo w Weronie. Wydarzenie zakończy w piątek Eucharystią w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.