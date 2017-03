Warszawa: Towarzyszenie małżonkom tematem Spotkania Rejonowego Duszpasterstwa Rodzin z ośmiu diecezji

Małżeństwo jest drogą do świętości – podkreślił bp Marek Solarczyk. Bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył Mszy św. w czasie dorocznego Spotkania Rejonowego Duszpasterstwa Rodzin gromadzącego odpowiedzialnych z ośmiu diecezji z Polski. Zjazd odbywa się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego na stołecznym Tarchominie. Myślą przewodnią dwudniowych obrad jest kwestia towarzyszenia małżonkom.

W homilii bp Solarczyk przyrównał sytuację wielu małżeństw przeżywających trudności do biblijnego obrazu chromego człowieka siedzącego przy sadzawce Betesda. – Zwracają się do was kobiety i mężczyźni którzy mają wiele swoich osobistych doświadczeń, spostrzeżeń, niekiedy wiele wątpliwości i pytań związanych z przyszłością, którzy marzą o szczęśliwym związku. Poza fachową pomocą potrzebują oni przede wszystkim ludzkiej obecności i zrozumienia, czyli poczucia, że nie są osamotnieniu w swoim często bolesnym doświadczeniu – zwrócił uwagę kaznodzieja.

Wskazując na postać uzdrawiającego Chrystusa zaapelował do doradców, by towarzysząc małżonkom stawali się dla nich kanałem Bożej łaski. – Odnówmy w sobie moc Bożego Ducha i chrońmy ją, by w tym wszystkim co czynimy dla innych, nigdy jej nie zabrakło. Byśmy przede wszystkim każdego z tych, których Pan Bóg nam zawierza w duszpasterskiej opiece, potrafili zawierzyć Bożej Miłości – zachęcał bp Solarczyk.

Na zakończenie zwrócił uwagę, że trudności na drodze małżeńskiego powołania są szansą na wzrost w dojrzałości. – Nie zapominajmy, że sakrament małżeństwa jest dla dwojga osób drogą do osiągnięcia świętości – podsumował duchowny.

Pierwszego dnia zjazdu na temat towarzyszenia małżeństwom w świetle psychologii rozwojowej, wykład wygłosiła dr Maria Jankowska, z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. – Jedni, mając świadomość nie tylko swoich potrzeb jak i drugiego człowieka, starają się wychodzić poza swoje ja, dzięki czemu stają się coraz bardziej dojrzalsi. Są jednak i tacy, którzy ponawiają schematy, które powstały u nich w wyniku źle przeżytego kryzysu na jednym z etapów dojrzewania – zauważył dr Jankowska.

Nawiązując do teorii Eriksona podkreśliła, że człowiek począwszy od niemowlęctwa, aż do starości, przechodzi w trakcie swego rozwoju osiem tzw. stadiów. – W każdej fazie jednostka natyka na określonego rodzaju wyzwanie, które musi rozwiązać. Ich pomyślne rozwiązanie warunkuje przejście do następnej fazy rozwojowej. Brak tego rozwiązania zaowocuje powrotem w przyszłości w formie różnego rodzaju trudności w funkcjonowaniu – powiedziała prelegentka.

Pierwszy kryzys ma miejsce w pierwszym roku życia człowieka i związany jest z zaufaniem bądź jego brakiem wobec opiekunów. Drugi pojawia się między drugim a trzecim rokiem i związany jest z poczuciem niezależności. Płaszczyzną, na której się rozgrywa jest zdobycie autonomii w obszarze np. dbałości o własne ciało.

Trzeci kryzys pojawia się wieku przedszkolnym i związany jest z odkrywaniem świata. Pozytywne jego przejście owocuje większą inicjatywą, zaś porażka wzmacnia tylko poczucie winy – zwróciła uwagę dr Jankowska.

Omawiając etap szkolny w rozwoju osoby powiedziała, że sprostanie obowiązkom wzmacnia w jednostce poczucie własnej kompetencji zaś porażka rozwija niskie poczucie wartości. – Z kolei na etapie dorastania kryzys związany jest z tożsamością młodego człowieka i rozgrywa się na płaszczyźnie relacji międzyosobowych – tłumaczyła.

– W okresie między dziewiętnastym a czterdziestym rokiem życia, pojawia się kryzys pomiędzy potrzebą bliskości, a poczuciem izolacji. Kolejne trudne momenty w rozwoju osobowym to napięcie między kreatywnością a stagnacją, oraz czas starości związany z podsumowaniami dotychczasowego życia – powiedział dr Jankowska.

W czasie drugiego dnia zjazdu wykład na temat intymności małżeńskiej wygłosiła Małgorzata Walaszczyk z Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. Podkreśliła, że współczesna kultura nastawiona na zapewnienie jak największej przyjemności nie pomaga małżonkom, by ich wzajemne relacje były budowane na miłości i szacunku prowadząc do komunii osób.

– Drugi człowiek nie jest przedmiotem do zaspokojenia naszych potrzeb ale darem. Dlatego tak ważne staje się poznanie psychologicznych i fizycznych uwarunkowań obu płci, czyli odmienności oczekiwań i reakcji organizmów małżonków. Konieczna staje się integracja rytmu bliskości z rytmami okresowymi płodności – podkreśliła Małgorzata Walaszczyk.

Natomiast zagadnienie towarzyszenia małżeństwom w aspekcie prokreacji omówiła dr Bożena Bassa.

W zjeździe biorą udział odpowiedzialni za duszpasterstwo rodzin z ośmiu polskich diecezji. W gronie tym są osoby reprezentujące archidiecezję warszawską, diecezję warszawsko-praską, płocką, łowicką, łódzką, radomską, częstochowską i kaliską.

Magdalena Gronek