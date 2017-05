Warszawa: wkrótce odsłonięcie „Pustej Piety” – pomnika poświęconego osieroconym matkom

„Pusta Pieta” to tytuł pomnika poświęconego matkom, które podczas II wojny światowej, a szczególnie w czasie Powstania Warszawskiego straciły swoje dzieci. Posąg zostanie oficjalnie odsłonięty 26 maja w Dzień Matki o godz. 12.00 w parku przy cmentarzu Powstańców Warszawskich na warszawskiej Woli.

Postać kobiety trzymającej całun przypomina Matkę Bożą opłakującą Chrystusa. Rzeźba autorstwa Łukasza Krupskiego, młodego artysty warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jest zarazem jego pracą dyplomową. Początkowo stała przy kościele sióstr wizytek w Warszawie. Zauważyła go tam Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

Działaczka Społecznego Komitetu ds. cmentarza Powstańców Warszawy skojarzyła rzeźbę z losem wielu matek podczas Powstania Warszawskiego, które godząc się na udział swoich dzieci w Powstaniu Warszawskim, godziły się niejako na ich śmierć. Tak zrodziła się inicjatywa wykorzystania dzieła Łukasza Krupskiego do upamiętnienia roli matek, które często są pomijane i niedoceniane.

– Gdy dowiedziałem się o tym pomyśle, uznałem, że jest to bardzo poruszające i spójne. To nie dotyczy tylko matek z Powstania. Można spojrzeć szerzej na temat matek, które zostały osierocone w wyniku wojny. Często nikt nie pamięta o cierpieniu jakie przeżywały, poświęcając swoje dzieci dla dobra narodu – zaznacza autor pomnika.

Pierwotny tytuł „Madonna u grobu” został zmieniony za namową ks. Aleksandra Sieniuka, rektora kościoła ss. wizytek na Krakowskim Przedmieściu.

Na postumencie zostanie wykute słowo „matka” w czterech językach po polsku, niemiecku, rosyjsku i hebrajsku. Jest to wyjście poza wymiar sakralny oraz szansa do własnej interpretacji.

„Pewnie dla większości z nas jest to Matka Boża, jednak zważywszy na to iż jest również zapisane w języku hebrajskim. Może być to Matka Boża, Matka powstańca, itd. Interpretacja nie jest narzucona, ale ma wymiar otwarty i z taką też intencją powstawała ta rzeźba” – wyjaśnia Krupski.

Okoliczności odsłonięcia pomnika są również wyjątkowe, gdyż odbędzie się ono w Dzień Matki. Jak twierdzi Łukasz Krupski, Dzień Matki może być okazją do symbolicznego wyjścia poza wymiar żałobny figury. „Próbujemy w ten sposób to tragiczne doświadczenie wojny i powstania warszawskiego w sposób budujący odebrać i interpretować. Jest to pewna wartość, którą otrzymujemy od tych, którzy zginęli” – dodaje artysta.

Pomnik ten będzie pierwszym w Warszawie upamiętniającym osierocone matki. Rzeźba będzie odsłonięta 26 maja w parku przy cmentarzu Powstańców Warszawy o godz. 12.00. W planowanej uroczystości udział wezmą przedstawiciele władz miasta oraz kombatanci.