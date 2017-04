Warszawa: wręczono nagrody FENIKS 2017

Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej kard. Zenon Grocholewski, metropolita częstochowski abp Wacław Depo oraz Ludmiła i prof. Stanisław Grygielowie – to jedni z laureatów tegorocznej nagrody FENIKS przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Uroczysta gala organizowana co roku w ramach Targów Wydawców Katolickich odbyła się w sobotę wieczorem w katedrze św. Floriana i Michała Archanioła na warszawskiej Pradze.

„Wszystkie nagrody mają to do siebie, że pozwalają utwierdzić się w przekonaniu, iż kroczy się dobrą drogą oraz, że jest to opinia nie tylko bezpośrednio zainteresowanego, ale także innych, zwłaszcza kompetentnych gremiów jak to, z którym mamy dziś do czynienia” – powiedział na początku uroczystej gali bp senior warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk.

Podkreślił, że nagrody także mobilizują, bowiem w chwili odbioru nagrody jej laureat snuje już następne, jeszcze lepsze poczynania. – Tak też będzie prawdopodobnie po nagrodach, które zostaną dziś wręczone – dodał.

FENIKSA Głównego otrzymali prof. Stanisław Grygiel oraz Ludmiła Grygiel – małżeństwo zaprzyjaźnione niegdyś z Janem Pawłem II, których świadectwo życia jest dla młodych małżonków symbolem wierności i zawierzenia Bogu.

Złotego FENIKSA otrzymał historyk i teolog ks. dr Edward Staniek. Uhonorowany został za osiągnięcia naukowe na niwie badań nad historią Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań w obszarze upowszechniania wiedzy z obszarów patrologii, przybliżając współczesnym dokonania Ojców Kościoła.

Pośmiertnie Złotego FENIKSA przyznano ks. prof. Wincentemu Myszorowi. Jak podkreślają członkowie kapituły, nagroda stanowi formę uhonorowania imponującego dorobku naukowego i przekładowego zmarłego przed kilkoma tygodniami ks. prof. Myszora, którego translatorska spuścizna obejmuje m.in. tłumaczenia w języku polskim czołowych publikacji gnostycznych, a także podręczników do nauki języka koptyjskiego.

Diamentowego FENIKSA, jako dowód uznania Kapituły dla posługi kapłańskiej i dorobku naukowego z zakresu prawa kanonicznego otrzymał kard. Zenon Grocholewski. Były prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej przez kilkanaście lat swojej watykańskiej posługi zarządzał i wyznaczał najważniejsze kierunki w kształceniu nie tylko kadr Kościoła. Czuwał również nad globalnym systemem kształcenia w duchu doktryny katolickiej.

Laureatem FENIKSA Specjalnego jest z kolei metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Autor wielu książek o tematyce religijnej i społecznej jest przewodniczącym Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Komisji Episkopatu Polski. Pełniąc tę funkcję, abp Depo zabiega, aby media katolickie nie uważały się za konkurencyjne wobec siebie, ale by były komplementarne. – Jego serdeczna i ojcowska postawa sprawia, że wydawcy katoliccy zawsze mogą liczyć na jego zrozumienie i wsparcie – brzmi uzasadnienie przyznania nagrody.

Abp Depo wyraził radość z tego, że może być uczestnikiem gali gromadzącej laureatów nagrody FENIKS, „na potwierdzenie waszych pięknych dzieł, waszego zmagania się – jak to mówił w poezji Karol Wojtyła – samotnie z obrazem, ze słowem, dźwiękiem po to, żeby być nie tylko artystą, ale artystą wiary”. Odnosząc się do przyznanej mu nagrody podziękował kapitule za „obdarowanie mojej skromnej drogi, próżnych zapisów i tego mojego codziennego stawania przed Matką po to, żeby przekazywać to, co najpiękniejsze – dar Bożego błogosławieństwa”.

Specjalną nagrodę otrzymał również właściciel wydawniczy Wydawnictwa „Biały Kruk” Leszek Sosnowski. W swoim zawodowym dorobku ma wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, a pierwsze kroki w działalności edytorskiej stawiał przygotowując biuletyny Komitetu Obrony Robotników i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, jednocześnie rozpowszechniając wydawnictwa podziemne. Przez kilkanaście lat prowadził największy w Europie krakowski Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinematograf”. Jest pomysłodawcą i redaktorem zdecydowanej większości książek kierowanej przez siebie oficyny, w tym 120 publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II. Jest również inicjatorem i współautorem jednych z najważniejszych w ostatnich latach na rodzimym rynku książki publikacji poświęconych najnowszej historii naszego państwa, jak „Wygaszanie Polski” czy „Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej”.

Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznane zostały w 16 kategoriach:

Kategoria „literacka” – książka „Ojciec Eliasz. Dzień gniewu”, Michael D. O’Brien (Wydawnictwo AA);

Kategoria „nauki kościelne” – książka „Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej” Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Chałas oraz ks. dr hab. Adama Maja (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN);

Kategoria „eseistyka” – książka „Plaga słowików autorstwa Agnieszki Kołakowskiej” (Wydawnictwo Teologii Politycznej);

Kategoria „historia” – książka „Świat Chrystusa. Tom 1” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego (Wydawnictwo Biały Kruk);

Kategoria „sztuka” – książka „Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski” pod redakcją ks. prof. Witolda Kaweckiego (Narodowe Centrum Kultury);

Kategoria „duchowość” – książki „Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod redakcją dra Edwarda Gigilewicza i siostry Marii Opiela oraz „Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod redakcją siostry Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP);

Kategoria „świadectwo” – książka „Ukryta przed światem. Dziennik duszy” autorstwa siostry Wandy Boniszewskiej CSA (Edycja Świętego Pawła);

Kategoria „edytorska” – książka „Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński”, praca zbiorowa pod redakcją ks. dra Michała Sołomieniuka (Wydawnictwo M);

Kategoria „książka dla dzieci” – książka „Świetliki miłosierdzia” autorstwa Tadeusza Rucińskiego FSC (Edycja św. Pawła);

Kategoria „książka dla młodzieży” – książka „Komiksowe wprowadzenie do filozofii” autorstwa Michaela F. Pattona i Kevina Cannona (Instytut Wydawniczy PAX);

Kategoria „książka autora zagranicznego” – książka „Bóg albo nic” autorstwa kard. Roberta Saraha i Nicolasa Diata (Wydawnictwo Sióstr Loretanek);

Kategoria „tłumacz” – książki „Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty z okresu Cesarstwa Rzymskiego: O wzniosłości; O stylu politycznym, O stylu prostym; Sztuka retoryczna, Aneks; Sztuka retoryczna, Problemy figuratywne” autorstwa: Pseudo-Longinusa, Pseudo-Arystydesa, Anonymusa Seguerianusa i Apsinesa, w tłumaczeniu Henryka Podbielskiego (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz „Melchior Cano. O źródłach teologii” w przekładzie biskupa Juliana Wojtkowskiego (Kuria Archidiecezji Warmińskiej);

Kategoria „seria wydawnicza (dzieła zebrane)” – seria wydawnicza „Polska wiek XX. Historia prawdziwa” autorstwa Joanny Wieliczka-Szarkowej, Jarosława Szarka, Ryszarda Terleckiego i Piotra Szubarczyka (Wydawnictwo AA) oraz seria „Biblioteka Toposu” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu);

Kategoria „publicystyka religijna” – książka „Ostatnie królestwo” autorstwa Bartosza Jastrzębskiego (Wydawnictwo Sic!);

Kategoria „multimedia” – książka z filmem „Żołnierz Niezłomny Kościoła” autorstwa i w reżyserii Jolanty Hajdasz (Hajdasz Production);

Kategoria „muzyka chrześcijańska” – albumy „Dusza w uszach” Michała Kulentego; Współwykonawcy – Krzysztof Herdzin i Polska Orkiestra Radiowa (Polskie Radio) oraz „Symfonia o Bożym Miłosierdziu” autorstwa Pawła Łukaszewskiego (Musica Sacra Edition);

Kapituła przyznała także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria „literacka” – książki „Domowa księga rodzaju” autorstwa Łukasza Nicpana (Wydawnictwo Veda) oraz „Epigonia” autorstwa Wojciecha Wencla (Wydawnictwo Arcana);

Kategoria „nauki kościelne” – książki „Nowa encyklopedia chrześcijaństwa” – praca zbiorowa pod redakcją ks. prof. Henryka Witczyka, (Wydawnictwo Jedność), „Polityka w perspektywie etycznej i religijnej” autorstwa Anieli Dylus (Wydawnictwo UKSW) oraz „Maryja jest piękna” autorstwa o. prof. dra hab. Andrzeja Napiórkowskiego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie);

Kategoria „eseistyka” – książki „Kościół katolicki i jego wrogowie. Inne spojrzenie na historię i współczesność” autorstwa Vittorio Messoriego (Wydawnictwo AA) oraz „Uciec z krainy zapomnienia” autorstwa ks. Jacka Grzybowskiego (Wydawnictwo Teologii Politycznej);

Kategoria „historia” – książki „Kronika dziejów Polski 966-2016” autorstwa Joanny Wieliczka-Szarkowej oraz Jarosława Szarka (Wydawnictwo AA) oraz „Wszystko o różańcu, który może wszystko” autorstwa Wincentego Łaszewskiego (Wydawnictwo Fronda);

Kategoria „sztuka” – książki „Chagall. Podróż przez biblię. Nieznane studia i gwasze”, S. Forestier, N. Hazan-Brunet, E. Kuzmina (Wydawnictwo Jedność) oraz „Ikony rosyjskie. Tematy-Arcydzieła”, Natalii Majorowej i Genadija Skokova (Wydawnictwo Arkady);

Kategoria „duchowość” – książki „Kwiatki świętego Charbela. Świadectwa o życiu i świętości Mnicha cudotwórcy” autorstwa s. Hanny Skandar OLM (Wydawnictwo AA) oraz „Świadectwo. Dziennik duchowy, Słowo pouczenia”, Alicja Lenczewska (Wydawnictwo Agape);

Kategoria „świadectwo” – książki „Dariusz Maleo Malejonek. Urodzony, by się nie bać”, Dariusz Malejonek, Magdalena Nierebińska, (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak) oraz „Różnica” autorstwa Jacka Hajnosa (RTCK);

Kategoria „edytorska” – książki „Biblia. Nowy Testament. Ilustrowany mozaikami z Bazyliki św. Marka w Wenecji” (Wydawnictwo Jedność), „Skrzypek opętany”, Bolesław Leśmian (Wydawnictwo KUL) oraz „Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości: Słowa Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Słowa Jana Pawła II do młodzieży” pod redakcją Magdaleny Pajkowskiej (Wydawnictwo Sióstr Loretanek);

Kategoria „książka dla dzieci” – książki „Pan Kuleczka Marzenia” autorstwa Wojciecha Widłaka (Wydawnictwo Media Rodzina) oraz seria „Basia” autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak (Wydawnictwo Egmont Polska);

Kategoria „książka dla młodzieży” – książki „Aczkolwiek – kocham życie” autorstwa Joanny Czapli (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN) oraz „Wyprawa po klucz” autorstwa Małgorzaty Borkowskiej (Dom Wydawniczy Klucz Małgorzata Borkowska);

Kategoria „książka autora zagranicznego” – książki „Święty Franciszek odkłamany. Obrona Serafickiego Ojca przed progresywistycznymi fałszerstwami” autorstwa Guido Vignelliego (Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi) oraz „Benedykt XVI Ostatnie rozmowy” autorstwa Petera Seewalda (Dom Wydawniczy Rafael);

Kategoria „tłumacz” – książki „Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła”; Przekład zbiorowy z języka łacińskiego pod redakcją ks. Tadeusza Gaci, ze wstępem ks. Janusza A. Ihnatowicza, przypisami i bibliografią Agnieszki Strycharczuk (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego);

Kategoria „seria wydawnicza (dzieła wybrane)” – seria „Nowy Komentarz Biblijny”: „Księga Barucha ST XXIV/II” autorstwa Michała Wojciechowskiego; „Pierwsza Księga Machabejska ST XIV (cz.l)” autorstwa ks. Janusza Nawrota; „Druga Księga Kronik ST X (cz.2)” autorstwa ks. Antoniego Troniny (Edycja Świętego Pawła) oraz seria „Monografie i studia z filozofii realistycznej” (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu);

Kategoria „publicystyka religijna” – książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia (Rosikon Press) oraz „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” autorstwa prof. dra hab. Jana Grosfelda (Wydawnictwo Święty Wojciech);

Kategoria „multimedia” – audiobooki „Adwokat” autorstwa Randy’ego Singera; czyta Krzysztof Gosztyła (Wydawnictwo Święty Wojciech), „Judasz” autorstwa Toski Lee; czyta Gosztyła Krzysztof (Wydawnictwo Święty Wojciech) oraz „Jezus” autorstwa Jamesa Martina; czyta Aleksander Machalica (Wydawnictwo Święty Wojciech), a także książka z filmem „Po drugiej stronie życia” autorstwa Andrzeja Duffeka oraz Jarosława Mańki (Wydawnictwo AA) i „W pustyni i w puszczy. Edukacyjna gra planszowa zintegrowana z internetową platformą wiedzy www.sienkiewicz.promocjaksiazki.pl” autorstwa Wojciecha Rzadka i Anny Stosik (Agencja Promocyjna OKO);

Kategoria „muzyka chrześcijańska” – album „Chorał gregoriański. Kolekcja 13 płyt CD na wszystkie niedziele roku liturgicznego” (Wydawnictwo AA/Wydawnictwo Dębogóra).

Laureaci tegorocznych FENIKSÓW ogłoszeni zostali w czwartek 30 marca podczas inauguracji XXIII Targów Wydawców Katolickich. Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznawana jest od blisko dwóch dekad najlepszym publikacjom o tematyce religijnej, wydawanych w języku polskim na rodzimym rynku książki. FENIKS jest jedynym wyróżnieniem w Polsce skierowanym przede wszystkim do wydawców i autorów literatury religijnej i katolickiej.