Warszawa: wyruszyła pielgrzymka z Polski do Rosji w intencji pokoju

9 września kilkudziesięciu Polaków odleciało z Warszawy z pielgrzymką do Rosji. Jej tygodniowa trasa rozpoczyna się od odwiedzin słynnej Ikony Matki Bożej Kazańskiej w Kazaniu, a zakończy w Moskwie. Pielgrzymka jest okazją do wspólnej modlitwy katolików i prawosławnych w intencji pokoju w Europie i na świecie.

– Będzie to spotkanie chrześcijan Zachodu i Wschodu, podczas którego modlić się będziemy o pokój w Europie – mówi jej główny organizator ks. Manfred Deselaers, niemiecki kapłan, który od kilku dziesięcioleci pracuje w Polsce na rzecz pojednania między sąsiadującymi, zwaśnionymi narodami.

Trasa pielgrzymki rozpoczyna się w Kazaniu na południu Rosji, skąd pochodzi słynna Ikona Matki Bożej. Po rewolucji październikowej wywieziono ją z Rosji. Znalazła się najpierw w Anglii, a potem w Stanach Zjednoczonych. Następnie przekazano ją do Fatimy z intencją, aby tam przebywała do czasu, kiedy będzie możliwość powrotu do Rosji. W 1993 r. została ofiarowana Janowi Pawłowi II, który codziennie się przy niej modlił. Planował zawieźć ją do Rosji, kiedy pojedzie tam z pielgrzymką. A skoro nie doszła ona do skutku, to w 2004 r. do Moskwy odwiozła ją watykańska delegacja, której przewodniczył kard. Walter Kasper.

W Kazaniu polscy pielgrzymi modlić się będą wspólnie z tamtejszymi prawosławnymi i katolikami, spotkają się też prawdopodobnie ze społecznością muzułmańską.

Od 12 do 15 września polscy pielgrzymi przebywać będą w Moskwie, w gościnnym domu przy katolickiej katedrze na Małej Gruzińskiej. Spotkają się tam, m. in. z abp. Paolo Pezzi, ordynariuszem katolickiej diecezji Matki Bożej w Moskwie. 13 września wieczorem, w rocznicę kolejnych widzeń Matki Bożej w Fatimie, pielgrzymi uczestniczyć będą w liturgii rosyjsko-języcznej w parafii katolickiej w Moskwie na słynnej Łubiance.

Poza spotkaniami z katolikami, ich ważnym partnerem będzie prawosławne Bractwo Przemienienia Pańskiego, założone przez słynnego kapłana, duszpasterza moskiewskiej inteligencji i środowisk twórczych o. Georgija Koczetkowa. Jest to ważny ruch odnowy duchowej działający w ramach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W tym roku Bractwo Przemienienia Pańskiego z okazji 100-lecia rewolucji październikowej podjęło, niezwykłą jak na rosyjskie warunki, inicjatywę – akcję pokuty narodowej 1917 – 2017.

Oprócz tego polscy pątnicy będą mieli okazję zwiedzić Moskwę i jej pomniki kultury. Udadzą się też do Butowa pod Moskwą, miejsca masowych egzekucji dokonywanych przez NKWD, nazywanego „Rosyjską Golgotą”. Rozstrzelono tam w latach 1937 – 38 ok. 20 tys. przedstawicieli 60 narodowości, w tym ok. 2 tys. Polaków.

– Kiedy w ostatnich latach sytuacja w Europie i na świecie staje się coraz bardziej niebezpieczna, kiedy gwałtownie narasta polaryzacja, kiedy widać coraz więcej zbrojeń po jednej i po drugiej stronie, pomyślałem sobie, że jedni inwestują w broń, a ja powinienem inwestować w dialog i modlitwę. Stało się to dla mnie tym bardziej oczywiste w tym roku, kiedy przeżywamy 100-lecie objawień fatimskich. A objawienia te wskazują na wielką siłę modlitwy. Dlatego wpadłem na pomysł zorganizowania tej pielgrzymki – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. Manfred Deselaers.