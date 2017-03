XXIII Targi Wydawców Katolickich już otwarte

Odbywające się już po raz dwudziesty trzeci Targi Wydawców Katolickich to inicjatywa promocyjna w najlepszym tego słowa znaczeniu, zmierzająca do ubogacenia kultury i budowania dobra w naszym kraju – powiedział kard. Zenon Grocholewski, który na Zamku Królewskim wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem dokonał uroczystego otwarcia katolickiej imprezy wydawniczej. W sąsiednich Arkadach Kubickiego od czwartku do niedzieli swoją ofertę zaprezentuje ponad 160 wydawców.

Emerytowany prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej został w trakcie inauguracji Targów uhonorowany Diamentowym Feniksem – specjalną nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, organizatora wydarzenia.

Chwilę wcześniej kard. Grocholewski podkreślił, że targi książki katolickiej to „inicjatywa promocyjna w najlepszym tego słowa znaczeniu, zmierzająca do ubogacenia kultury i budowania dobra w naszym kraju”.

Jako emerytowany prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej podkreślił, że książka jest bardzo ważnym narzędziem kształcenia i budowania osobowości człowieka. Stwierdził jednak, że aby ocenić wartość wydawnictw katolickich, trzeba wziąć pod uwagę współczesną rzeczywistość.

Zaznaczył, że osiągnięcia nauki i techniki są bowiem wykorzystywanie nie tylko dla osiągnięcia dobra, ale także dla realizacji zła. – Zdobycze wiedzy i techniki zostały obficie wykorzystane do zła, do niszczenia, do tego, że wojny stały się bardziej okrutne, niesprawiedliwości bardziej wyrafinowane, a wyzysk człowieka bardziej perfidny – tłumaczył purpurat.

To spostrzeżenie dotyczy także umiejętności pisarskich. Można je wykorzystać nie tylko do szerzenia dobra, ale też do obrażania Boga, do tworzenia kultury, ale i fałszowania prawdy. Wtedy to słowo pisane nie jest promotorem postępu, nie polepsza relacji między ludźmi.

Zwrócił zatem uwagę na konieczność umiejętnego doboru lektury, aby prowadziła ona do dobra i piękna. Taki właśnie cel przyświeca wydawnictwom autentycznie katolickim – zwrócił uwagę kard. Grocholewski.

List z okazji inauguracji Targów wystosował prezydent RP Andrzej Duda. Przypomniał w nim, że od czasów przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa dziedzictwo jego myśli wywiera wpływ także na naszą literaturę. Z chrześcijaństwem związane są same początki polskiego piśmiennictwa, a idea chrystianizmu inspirowała i dalej inspiruje wielu pisarzy. Polacy zaś chętnie sięgają po książki publikowane przez oficyny katolickie, z których wiele cieszy się renomą.

Życzył, by oferta prezentowana na tegorocznych Targach przyczyniła się do utrwalenia dobrej marki poszczególnych firm i prestiżu całego segmentu książki katolickiej.

Kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że książka jest ważnym narzędziem ewangelizowania współczesnego człowieka. Jednak nie rezygnując z książki tradycyjnej, w prezentowanych na Targach wydawnictwach znaleźć można nowe formy przekazu ewangelicznego. Kardynał zaznaczył też, że istotnym elementem tegorocznej imprezy będą z pewnością pozycje książkowe zgłębiające wiedzę mariologiczną z okazji Roku Maryjnego.

W imieniu nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, ks. prałat Mychajło Tchorowski, radca Nuncjatury Apostolskiej zaznaczył, że w nawiązaniu do roku duszpasterskiego w Kościele rola autorów i wydawców katolickich jest monumentalna w zakresie wyboru publikowanych tematów czy poszukiwania coraz to nowszych form przekazu, tak aby czytelnicy byli tymi treściami rzeczywiście zbudowani.

W imieniu przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego głos zabrał bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu. Powiedział, że książka religijna to rodzaj książki potrzebnej nie tylko w wymiarze intelektualnym, ale też w wymiarze duchowym.

„To książka, która pomaga człowiekowi odnaleźć swoje miejsce w świecie. Obserwuje się dziś niepokojący spadek czytelnictwa, ale tego rodzaju poznawania kultury nie zastąpią nawet najnowocześniejsze środki przekazu” – stwierdził bp Miziński.

Zorganizowane już po raz dwudziesty trzeci targi książki katolickiej gromadzą w tym roku 160 wystawców prezentujących blisko 10 tys. tytułów. W programie czterodniowej imprezy znajdą się pokazy filmów, wystawy i spotkania z autorami oraz czytanie Biblii i książek dla dzieci. Zaprezentowana także zostanie wystawa „Fatima. Stuletnia tajemnica”, przygotowana z okazji 100. rocznicy objawień fatimskich.

Jednym z ważniejszych wydarzeń będzie rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Nagrody „Feniks” przyznawanej najlepszym książkom o tematyce katolickiej. Uroczysta gala z tej okazji odbędzie się w sobotę 1 kwietnia o godz. 19.30 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze.

Organizatorem Targów Wydawców Katolickich jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przy współudziale Dyrekcji Zamku Królewskiego.