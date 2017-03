Warszawski KIK wobec ostatnich wydarzeń na Białorusi i w Rosji

Nasze środowisko nie jest w stanie pogodzić się z tym, że w XXI wieku w Europie nadal funkcjonują reżimy, które nie respektują podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolnego demonstrowania swoich poglądów – brzmi przesłane KAI stanowisko Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w sprawie tłumienia przez władze Rosji i Białorusi pokojowych demonstracji, do jakich doszło w tych krajach.

Poniżej tekst stanowiska:

Głos Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w sprawie ostatnich wydarzeń na Białorusi i w Rosji

25 i 26 marca br. w Mińsku i Moskwie, oraz wielu innych miastach, odbyły się pokojowe demonstracje, w których obywatele Rosji i Białorusi upominali się o swoje prawa. Skutek był taki sam jak zwykle: brutalna akcja sił rządowych, bicie, aresztowania, wyroki.

Nasze środowisko nie jest w stanie pogodzić się z tym, że w XXI wieku w Europie nadal funkcjonują reżimy, które nie respektują podstawowych praw człowieka, do których niewątpliwie zalicza się prawo do wolnego demonstrowania swoich poglądów. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nawet najbardziej stanowczy apel do przywódców Rosji czy Białorusi nie odniesie najmniejszego skutku.

Zwracamy się więc do wszystkich sił politycznych i społecznych w Polsce, do wszystkich partii, organizacji pozarządowych i kościelnych, abyśmy ponad podziałami i rezygnując z wzajemnych niechęci wspólnie wsparli wszelkie ruchy i organizacje opozycyjne i społeczne, które od lat walczą o prawa człowieka w Rosji i na Białorusi.

Pamiętając, jak wielką pomoc otrzymaliśmy od rządów i organizacji krajów demokratycznych w latach osiemdziesiątych, i jakie to miało fenomenalne znaczenie w tworzeniu naszego niepodległego państwa, wesprzyjmy teraz naszych sąsiadów walczących z reżimami. Niech nasze poparcie nie ograniczy się do oświadczeń i wypowiedzi. Wspomagajmy konkretne akcje, wspierajmy wychowywanie młodzieży w duchu wolności i solidarności, organizujmy kolonie, kursy i szkolenia, tak u nas w Polsce, jak również na Białorusi i w Rosji. Kiedyś ci ludzie staną się decydentami we własnym kraju, a ziarno zasiane teraz, na pewno w przyszłości wyda plon obfity.

Pokażmy, że pomimo wszelkich różnic potrafimy razem zrobić coś dobrego. Niech naszą myślą przewodnią będą słowa św. Pawła, tak często powtarzane przez bł. księdza Jerzego Popiełuszkę: aby nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Warszawa, 29 marca 2017 r.