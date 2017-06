Warszawski koncert z okazji 500-lecia Reformacji

Pierwszy w Polsce koncert klasycznej muzyki kościelnej w wykonaniu First Presbyterian Church Choir z Columbii w Południowej Karolinie (USA) odbędzie się w sobotę, 17 czerwca, o godz. 19:00, w Kościele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie, ul. Puławska 2a.

To wyjątkowe wydarzenie muzyczne jest inicjatywą Instytutu Tolle Lege, będącego fundacją upowszechniającą wiedzę o teologii reformowanej i historii kościoła. Koncert organizowany jest w roku pięćsetlecia Reformacji Kościoła. W programie muzyka Reformacji – od Jana Sebastiana Bacha po Williama Walkera (Southern Harmony Tradition) i współczesnych amerykańskich kompozytorów. Chórem dyrygować będzie dr Daniel Cole.

Koncert jest przeglądem chóralnych, wokalnych oraz instrumentalnych dzieł, które od zawsze towarzyszą działalności Kościołów Reformowanych i Prezbiteriańskich, a także wpisują się w ich tradycję.

Założony 4 czerwca 1795 roku Pierwszy Kościół Prezbiteriański w Columbii jest najstarszą kongregacją w stanie Południowej Karoliny, a chór funkcjonował w nim praktycznie od samego początku. Południe Stanów Zjednoczonych kojarzy nam się z muzyką gospel i jazzem, a ten chór z kolei, na przekór stereotypom, wykonuje utwory kompozytorów przywiezione do Karoliny przez europejskich osadników. Wielu członków zespołu jest amatorami, choć wśród wykonawców są także profesjonalni muzycy oraz studenci muzycznych szkół i uczelni. Sekcja muzyczna First Presbyterian Church Choir kładzie nacisk na edukację, wykorzystywanie talentów i rozwijanie w duchu chrześcijańskim.

„To co charakteryzuje tę grupę to bezgraniczna miłość do Boga i muzyki, poprzek którą mogą głosić chwałę Pana. Kościoły Prezbiteriańskie często wspierają i pomagają najbardziej potrzebującym poprzez organizowanie serii wydarzeń muzycznych cechujących się radosnym, chrześcijańskim przesłaniem. Stąd pomysł, aby zaprosić do Polski First Presbyterian Church Choir” – powiedział prezes Fundacji Instytutu Tolle Lege, dr Dariusz M. Bryćko.

Więcej informacji na stronie instytuttollelege.org oraz w miejscu koncertu. Wstęp wolny.

Plakat z informacją o koncercie.

Miejsce koncertu: Organizator:

Kościół parafialny Fundacja Instytutu Tolle Lege

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Wniebowstąpienia Pańskiego

Puławska 2a 02-566 Warszawa

***

Instytut Tolle Lege jest fundacją upowszechniającą wiedzę o teologii i historii Reformacji. Została założona w Stanach Zjednoczonych w roku 2007, a od roku 2016 jest także obecna

w Polsce. Głównym statutowym celem jej działalności jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o historii, teologii, kulturze i sztuce Reformacji XVI—XVII w. ze szczególnym uwzględnieniem historycznych konfesji Kościołów nurtu ewangelicko-reformowanego i prezbiteriańskiego. W tym celu Instytut prowadzi czytelnię oraz księgarnię.