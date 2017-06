Wartość dużej rodziny

Rodziny wielodzietne z całej Polski przybyły do Nysy na kolejny ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. A zjazdy te są miejscem, gdzie nie tylko można się spotkać czy podzielić problemami – są też ważnym forum tworzenia polityki rodzinnej w Polsce. Dzięki 10-letniej pracy Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” (głównego organizatora zjazdów) Polska dostrzegła, że bez polityki na rzecz rodziny nasza przyszłość może być poważnie zagrożona.

Statystyki są alarmujące. Jeśli chodzi o dzietność, to znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Na statystyczną polską kobietę przypada zaledwie 1,3 dziecka. A jeśli ten trend się utrzyma, to z każdym dziesięcioleciem będzie nas o kilka milionów mniej. O ile w latach 90. rocznie przychodziło na świat w Polsce 550 tys. dzieci, to dziś jest ich 380 tys. – czyli prawie połowa mniej. Obecnie trzy osoby składają się na emeryturę jednej osoby starszej, a za 20 lat proporcje się wyrównają. Brak dzieci oznaczać będzie najpierw załamanie się systemów ubezpieczeniowych, a fakt ten, jak też brak dynamicznego kapitału społecznego, pociągnie za sobą nieuchronny kryzys gospodarki.

Jeśli nie zrobimy wszystkiego, by rodziło się więcej dzieci, Polska może stać się także jednym z najstarszych, pozbawionych rozwojowych perspektyw społeczeństw w Europie. Polityka rodzinna musi być więc absolutnym priorytetem. Wparcie rodziny nie może być traktowane jako luksus, lecz jako najlepsza inwestycja w przyszłość.

Dobrze, że na mapie naszego życia publicznego na trwałe zadomowił się Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” oraz inne organizacje prorodzinne i chwała im za to, co zrobiły. Świetnie, że udało im się przekonać czołowych polityków. A najbardziej widocznymi efektami są karty dużych rodzin oraz program 500 plus. Gdyż tylko rzeczywiste wsparcie rodziny może zapewnić dalszy rozwój Polsce, a zapominając o tym, iść będziemy ku narodowej katastrofie.