„Wdzięczność, która jest zobowiązaniem” – list pasterski abp. Wacława Depo

Do wdzięczności za Kościół, modlitwy o powołania oraz gorliwe uczestnictwo w życiu sakramentalnym zachęcił wiernych archidiecezji częstochowskiej abp Wacław Depo, metropolita częstochowski w liście pasterskim z racji 25. rocznicy podniesienia diecezji częstochowskiej do rangi archidiecezji i metropolii częstochowskiej.

Odnosząc się do tekstów biblijnych, abp Depo podkreśla, że „w czasie naszej wędrówki przez życie doświadczamy nieraz ciężarów ludzkiej egzystencji, samotności, grzeszności, a nawet utraty nadziei i sensu”.

„Bywa aż tak, że jak Żydzi na pustyni zadajemy sobie pytanie: „Czy też Pan jest rzeczywiście wśród nas, czy nie?” (Wj 17, 7). Na co dzień jesteśmy świadkami nie tylko podobnych dramatycznych pytań, ale świadomych prowokacji i „oskarżeń” wobec Boga za zło dziejące się w świecie. Czy jednak jakiekolwiek nasze doświadczenie, nawet to najbardziej bolesne, jest wystarczającym powodem, by zwątpić w Boga, który „okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8)” – kontynuuje abp Depo.

Arcybiskup zachęcając do wdzięczności za Kościół, zwraca uwagę na naturę Kościoła i przypomina, że „w Kościele za jego widzialną i ludzką stroną kryje się rzeczywistość Boska. Odnajdujemy ją przede wszystkim w sakramentach świętych, które są widzialnymi i skutecznymi znakami niewidzialnej łaski”.

Abp Depo przypomina o reorganizacji struktur Kościoła w Polsce przeprowadzonej przez św. Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 r. i wskazuje, że „główną zasadą reorganizacji przeprowadzonej przez papieża Polaka było zbliżenie biskupów do wiernych, a tym samym zmniejszenie powierzchni terytorialnej dotychczasowych archidiecezji i diecezji”.

„Dziś, 25 lat od utworzenia Archidiecezji Częstochowskiej, cieszymy się licznymi zgromadzeniami zakonnymi, liczbą prawie 700 księży oraz siecią licznych parafii, kościołów i kaplic. Z niepokojem jednak patrzymy na spadającą liczbę kleryków naszego seminarium i pytamy czy w przyszłości nie braknie nam szafarzy sakramentów świętych? Wierzymy jednocześnie słowom Pana Jezusa, który mówi: „Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2)” – pisze abp Depo.

Msza św. dziękczynna za archidiecezję częstochowską zostanie odprawiona pod przewodnictwem abp. Wacława Depo w bazylice archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie 25 marca o godz. 18.00. Msza św. zostanie połączona z modlitwą o powołania. Przygotowaniem do uroczystości jubileuszowej, a równocześnie okazją do modlitwy w intencji powołań, będzie papieska inicjatywa „24 godziny dla Pana”.

Na mocy bulli św. Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 25 marca 1992 r. diecezja częstochowska została podniesiona do rangi archidiecezji, a czwarty biskup częstochowski dr Stanisław Nowak stał się pierwszym Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim. Do Metropolii Częstochowskiej weszły nowo utworzone diecezje: radomska i sosnowiecka. Pierwszymi biskupami tych diecezji zostali odpowiednio: dla diecezji radomskiej bp Edward Materski, a dla diecezji sosnowieckiej bp Adam Śmigielski.

List metropolity zostanie odczytany 19 marca, w trzecią niedzielę br. we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji częstochowskiej.